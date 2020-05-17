Решение германского регулятора уже восприняли с обеспокоенностью в самой ФРГ, компании из которой были задействованы в реализации "Северного потока — 2" и которая и по сей день заинтересована в проекте, ведь он укрепляет ее позиции на европейском энергетическом рынке.

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 76

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 4

Здоровье В Амурской области от коронавируса умерла женщина В Приамурье на 19 мая зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса.

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Общество России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса. 71

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Общество TSMC прекратила принимать заказы от компании Huawei Китайская компания SMIC из-за введенных американских санкций не имеет возможности сотрудничать с местным брендом Huawei. 38

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 239

Общество Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества. 1

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Футбол Дмитрий Тарасов возобновил тренировки с «Рубином» Напомним, Дмитрий Тарасов заключил контракт с «Рубином» в начале года, но так и не смог полноценно выступать за команду из-за травмы ноги.

Происшествия В Иркутской области скончался седьмой пациент с коронавирусом Оперативный штаб Иркутской области уточнил информацию по количеству летальных случаев — скончался седьмой пациент с коронавирусом.

Здоровье Олег Хорохордин перенес праздник алтайского народа Эл Ойын на 2021 год Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение о переносе межрегионального праздника алтайского народа Эл Ойын на 2021 год, когда будет отмечаться тридцатилетие с момента образования региона.