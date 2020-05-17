Общество

ТАССТАССБорьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

Решение германского регулятора уже восприняли с обеспокоенностью в самой ФРГ, компании из которой были задействованы в реализации "Северного потока — 2" и которая и по сей день заинтересована в проекте, ведь он укрепляет ее позиции на европейском энергетическом рынке.
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Проблемы «Северного потока-2», просьбы Роснефти и надежды Белоруссии: 11-17 мая

Центр энергетической экспертизывчера в 06:40

«Северный поток — 2» поставит крест на транзитных амбициях Украины и Польши

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Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

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«Северный поток — 2»: Россию оставили в одиночестве (Heise, Германия) (Heise)

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Шизофрения Германии, которой удачно пользуются США

Новостной фронт17 мая в 01:08

В Совфеде прокомментировали действия Германии по «Северному потоку — 2»

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Как за рубежом отреагировали на решение властей Германии по «Северному потоку-2»: несколько примеров

Военное обозрение16 мая в 02:25
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Путешествия

Названа дата открытия для российских туристов Турции

ToDay News Ufa вчера в 04:17
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Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Здоровье

В Амурской области от коронавируса умерла женщина

В Приамурье на 19 мая зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса.
Амур.инфо 00:15
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

Что касается судебного иска Настасьи Самбурской против Виктора Добыша, то наставник пока никак не высказался по этому вопросу, сообщает «Газета.ru».
Вокруг ТВ вчера в 06:33
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 03:25
256
Политика

Новый член ядерного клуба: Польша может получить ядерное оружие

Трансфер ядерного оружие из Германии в Польшу теоретически не исключен, считает эксперт международной организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Ридус вчера в 17:17
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Политика

В посольстве России предложили пресс-секретарю Госдепа подучить историю

Вашингтон, 19 мая 2020, 06:53 — REGNUM Подтянуть знания российской истории предложили главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в российском посольстве в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 23:53
Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

BFM.ru вчера в 11:49
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Авто

Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
Новые автомобили вчера в 01:50
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Общество

России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
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Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 17 мая в 02:00
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Общество

TSMC прекратила принимать заказы от компании Huawei

Китайская компания SMIC из-за введенных американских санкций не имеет возможности сотрудничать с местным брендом Huawei.
Rusargument вчера в 04:59
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Происшествия

В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка

ТАСС вчера в 11:51
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Общество

Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений

Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК вчера в 22:00
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
1
Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
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Футбол

Дмитрий Тарасов возобновил тренировки с «Рубином»

Напомним, Дмитрий Тарасов заключил контракт с «Рубином» в начале года, но так и не смог полноценно выступать за команду из-за травмы ноги.
StarHit.ru вчера в 01:06
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
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Общество

В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.
Росбалт вчера в 18:40
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Газзаев рассказал, как икона помогла ЦСКА в финале Кубка УЕФА

Peterburg2.ru вчера в 14:15
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Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО вчера в 13:34
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Происшествия

В Иркутской области скончался седьмой пациент с коронавирусом

Оперативный штаб Иркутской области уточнил информацию по количеству летальных случаев — скончался седьмой пациент с коронавирусом.
Твой Иркутск вчера в 22:20
Здоровье

Олег Хорохордин перенес праздник алтайского народа Эл Ойын на 2021 год

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение о переносе межрегионального праздника алтайского народа Эл Ойын на 2021 год, когда будет отмечаться тридцатилетие с момента образования региона.
Байкал24 00:12
Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 10:26
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Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:01
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Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
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