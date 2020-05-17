Общество
ТАССБорьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию
Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Проблемы «Северного потока-2», просьбы Роснефти и надежды Белоруссии: 11-17 мая
Центр энергетической экспертизы06:40
Как за рубежом отреагировали на решение властей Германии по «Северному потоку-2»: несколько примеров
Военное обозрение16 мая в 02:25
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 20:10, Ашберн
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Автоновости дня 02:50
Общество
В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза.
Lenta.ru 16:20
Политика
Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
Ведомости 07:44
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Кино
Новый ведьмак появится во втором сезоне «Ведьмака»
Источник утверждает, что список персонажей второго сезона пополнит новый ведьмак Хемрик.
Live24 12:55
Авто
Объявлены комплектации и цены на новый лифтбек Volkswagen Polo
Дилеры Volkswagen начали принимать заказы на новый Polo, который со сменой поколений сменил кузов с седана на лифтбек.
CARscope.ru 09:29
Общество
Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет
Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов.
Ivbg.ru 14:39
Здоровье
Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19
Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.
РБК 20:00
Происшествия
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане
Террорист-смертник взорвал заминированную машину у здания Национального управления безопасности в афганской провинции Газни, в результате взрыва погибли семь человек и еще около 40 пострадали.
Известия 01:31
Здоровье
Гипертоников от коронавируса предостерегли в Минздраве
Генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о том, как именно людям с гипертонией правильно измерять давление и делать зарядку.
Live24 09:56
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
До конца мая жители России смогут наблюдать невооруженным глазом Международную космическую станцию (МКС), пролетающую с юго-запада на юго-восток, сообщает Роскосмос.
Взгляд.ру вчера в 10:40
Экономика
В полтора раза возросло количество жалоб в Банк России от колымчан
Колымчане направили 66 обращений в Банк России за I квартал 2020 года.
Колыма-информ 00:42
Гаджеты
Проведен масштабный тест Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X
Авторы исследования сравнили Core i9-10900K против Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.
ГЛАС.RU 15:09
Здоровье
Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца
Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru 16:15
Футбол
Литовский агент Мижигурскис назвал потенциально самого сильного игрока атакующего плана в России
Литовский футбольный агент Валериюс Мижигурскис в подкасте Sport24 высоко оценил потенциал полузащитника тульского «Арсенала» Александра Ломовицкого, права на которого принадлежат «Спартаку».
Sport24.ru 13:40
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Общество
Forbes составил список недооцененных городов России
Популярное американское издание Forbes опубликовало список самых недооцененных городов России.
Вечерняя Москва вчера в 23:41
Общество
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 1,5 млн
Количество случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 1,5 млн, умерли более 90 тыс. человек.
ТАСС 16:33
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Здоровье
Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заразились коронавирусом
Из 22 тысяч специалистов, работающих с covid-19, заболели около 2 тысяч. То есть, почти каждый десятый медик.
Эхо Москвы 03:03
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
Общество
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости 05:40
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31