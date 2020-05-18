Общество
ТАССБорьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию
Решение германского регулятора уже восприняли с обеспокоенностью в самой ФРГ, компании из которой были задействованы в реализации "Северного потока — 2" и которая и по сей день заинтересована в проекте, ведь он укрепляет ее позиции на европейском энергетическом рынке.
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Землянский назвал пять союзников «Газпрома» в судах с ФРГ за 100% «Северного потока-2»
Экономика сегодня12:31
Проблемы «Северного потока-2», просьбы Роснефти и надежды Белоруссии: 11-17 мая
Центр энергетической экспертизы06:40
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Культура
«СТС Медиа» представит байерам фэнтези-проект «Наследники»
Холдинг "СТС Медиа" представит новый фэнтези-проект "Наследники" в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдёт с 8 по 14 июня 2020 года.
ТАСС 11:03
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
Политика
СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского
СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Газета.Ru 15:55
Космос
Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути
Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы 03:16
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Здоровье
В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников
В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом.
1pnz.ru 02:45
Общество
Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях.
РБК 14:36
Политика
Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
Ведомости 07:44
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Происшествия
Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу
В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс вчера в 10:41
Экономика
Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков
Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.
РБК 17:30
Наука
Учёные реконструировали историческое распространение риса
Авторы научного проекта реконструировали историко-культурное движение в Азии.
Evo-rus.com 15:15
Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета вчера в 02:39
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
Общество
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 1,5 млн
Количество случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 1,5 млн, умерли более 90 тыс. человек.
ТАСС 16:33
Общество
77 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Российская газета вчера в 15:43
Общество
В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза.
Lenta.ru 16:20
Политика
Уголовное дело не грозит Обаме и Байдену — генпрокурор США
Обвинения президента США Дональда Трампа в адрес экс-президента Обамы и экс-вице-президента Байдена прокомментировал генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр 18 мая, во время брифинга для прессы.
ИА Красная Весна 13:44
Наука
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32
Общество
Петербуржцам запрещено прощание с покойными
Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза предписала санврач Наталья Башкетова предписала.
Piter.tv 16:02
Гаджеты
Проведен масштабный тест Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X
Авторы исследования сравнили Core i9-10900K против Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.
ГЛАС.RU 15:09
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Политика
Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время опубликуют важную информацию о лечении больных с коронавирусом нового типа и разработке вакцины от этой инфекции.
Аргументы и Факты 17:18
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
«В ответ на запрос президента Владимира Путина о предоставлении помощи президент Дональд Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя вашингтонской аминистрации.
REGNUM 14:59
Авто
Представили новый Porsche 911 Targa
После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс 00:10