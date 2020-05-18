Решение германского регулятора уже восприняли с обеспокоенностью в самой ФРГ, компании из которой были задействованы в реализации "Северного потока — 2" и которая и по сей день заинтересована в проекте, ведь он укрепляет ее позиции на европейском энергетическом рынке.

Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

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Общество Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях. 4

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Экономика Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.

Музыка «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). 62

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Политика Уголовное дело не грозит Обаме и Байдену — генпрокурор США Обвинения президента США Дональда Трампа в адрес экс-президента Обамы и экс-вице-президента Байдена прокомментировал генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр 18 мая, во время брифинга для прессы.

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