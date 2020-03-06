Энергетика
ИзвестияБорьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти
По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
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Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
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Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
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Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
«Голос Америки» 7 марта опубликовал выдержки из переписки представителя Госдепартамента США с конгрессменами Томом Малиновски и Джо Уилсоном, в которой политики предположили, что санкционный режим, установленный в отношении Кадырова, нарушают его дела и «растущие связи» на Ближнем Востоке.
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УЕФА может перенести матч «ПСЖ» и «Боруссии»
В УЕФА думают над тем, чтобы перенести встречу 1/8 Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» в Париже.
Происшествия
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
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В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Пятеро заболевших находятся в Москве. За последние сутки в России обнаружили шесть новых случаев коронавируса.
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Публичные тесты Everspace 2 отложили из-за коронавируса
Создатели Everspace 2 объявили о ряде переносов, связанных со вспышкой коронавируса и отменой мартовской GDC 2020.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в списке снайперов НХЛ
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на первое место в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
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В Новой Москве горят склады с радиоэлектроникой
В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Общество
Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады
Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.
Политика
Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»
Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
Шоу-бизнес
Бывший муж Светланы Лазаревой тяжело пережил суицид своей супруги
Политика
Президента Эстонии проверяют на коронавирус
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась участвовать в мероприятии, посвященном годовщине Конгресса Эстонии, потому что ждет результатов теста на коронавирус, передает портал государственного телерадиовещания ERR, ссылаясь советника главы государства Таави Линнамяэ.
Происшествия
Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае
В Сети появились видео, на месте ЧП в китайском городе Цюаньчжоу на востоке страны, где в субботу, 7 марта, произошло обрушение гостиницы.
Хоккей
Эксперт: игроки «Авангарда» зажаты, а Хартли не берёт вину на себя
Общество
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Политика
Путин поручил реформировать миграционные режимы
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Происшествия
Петербурженка с коронавирусом доставлена в Боткинскую больницу
Жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.