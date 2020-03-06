По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.

Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти

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