Энергетика

ИзвестияИзвестияБорьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти

По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
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Вилы для Лукашенко. Президент Беларуси ждет не экономическое, а политическое предложение от России. Например, войти в Госсовет

Новая газета05 марта в 17:14

Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти

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Лукашенко заявил о новой сырьевой стратегии Белоруссии

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Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона

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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

«Голос Америки» 7 марта опубликовал выдержки из переписки представителя Госдепартамента США с конгрессменами Томом Малиновски и Джо Уилсоном, в которой политики предположили, что санкционный режим, установленный в отношении Кадырова, нарушают его дела и «растущие связи» на Ближнем Востоке.
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Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

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В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Пятеро заболевших находятся в Москве. За последние сутки в России обнаружили шесть новых случаев коронавируса.
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Публичные тесты Everspace 2 отложили из-за коронавируса

Создатели Everspace 2 объявили о ряде переносов, связанных со вспышкой коронавируса и отменой мартовской GDC 2020.
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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Овечкин вышел на первое место в списке снайперов НХЛ

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на первое место в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 00:03
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Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском 05 марта в 13:07
Происшествия

В Новой Москве горят склады с радиоэлектроникой

В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 10:31
Общество

Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады

Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.
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Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
РИА Новости 07:46
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Бывший муж Светланы Лазаревой тяжело пережил суицид своей супруги

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Политика

Президента Эстонии проверяют на коронавирус

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась участвовать в мероприятии, посвященном годовщине Конгресса Эстонии, потому что ждет результатов теста на коронавирус, передает портал государственного телерадиовещания ERR, ссылаясь советника главы государства Таави Линнамяэ.
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Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае

В Сети появились видео, на месте ЧП в китайском городе Цюаньчжоу на востоке страны, где в субботу, 7 марта, произошло обрушение гостиницы.
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Эксперт: игроки «Авангарда» зажаты, а Хартли не берёт вину на себя

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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
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Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

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Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
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Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
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Происшествия

В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
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Путин поручил реформировать миграционные режимы

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
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Российские биатлонистки упустили медаль в эстафете на этапе Кубка мира

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Петербурженка с коронавирусом доставлена в Боткинскую больницу

Жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
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В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
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Российские регбисты одержали вторую победу на чемпионате Европы

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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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