Коронавирус

Фонтанка.РуФонтанка.РуБорьбу с коронавирусом в России в ВОЗ назвали успешной

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович оценила путь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Путь России в борьбе с коронавирусом назвали успешным в ВОЗ

News.ruвчера в 23:55

Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России

Известиявчера в 23:25

В ВОЗ заявили, что система безопасности на избирательных участках в РФ хорошо продумана

ТАССвчера в 10:24

Представитель ВОЗ оценила санитарные меры на избирательных участках

РИА Новостивчера в 11:16

Представитель ВОЗ: Россия идет хорошим путем

Вести.Ruвчера в 10:55

В ВОЗ сказали, что риск заразиться COVID-19 на улице выше, чем при голосовании по Конституции

Интерфаксвчера в 10:25

В ВОЗ оценили путь России в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 20:47
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета вчера в 06:54
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
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Политика

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
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Шоу-бизнес

Актриса из Омска снялась для обложки журнала MAXIM

Омск здесь 29 июня в 01:00
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Энергетика

Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК вчера в 15:07
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Армия и оружие

Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

В минувшем году СМИ РФ сообщили о появлении у отечественного ВМФ нового вида оружия – станции визуально-оптических помех, которая может ослепить соперника и спровоцировать у него возникновение галлюцинаций.
Актуальные Новости вчера в 08:23
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Футбол

«Зенит» второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции

Телеканал Санкт-Петербург 03:07
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Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 29 июня в 06:56
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Игры

Нил Дракманн рассказал об изначальной концепции The Last of Us Part II

Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью IGN рассказал, что изначально игра задумывалась куда более открытой, чем получилась в итоге.
3DNews вчера в 10:15
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Шоу-бизнес

Наргиз показала, как она бы выглядела с длинными волосами

В своем Instagram звезда опубликовала несколько снимков, принадлежащие перу Роналда Макдонки – иностранный художник известен своими фантазиями на тему причесок звезд.
Newia.ru вчера в 15:33
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Футбол

Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru вчера в 00:58
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Наука

Погибли динозавры из-за падения астероида

Группа британских ученых изучила гипотезы о гибели динозавров и доказала, что их погубило именно падение астероида Chicxulub 66 млн лет назад.
МедиаПоток вчера в 08:54
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Гаджеты

GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на чипе RTX 2060

Китайский производитель GALAX презентовал новую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Игромания.ру вчера в 04:06
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Футбол

Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
Чемпионат вчера в 19:00
Армия и оружие

«Россия ударно выполняет заказы»: СМИ США о поставках оружия из РФ

Через четыре года после подписания первого контракта Индия еще не развернула ни одной оперативной эскадрильи - указывает СМИ, отмечая, что причиной данной задержки являются "небольшие масштабы производства и общая неэффективность французского оборонного сектора, особенно в сравнении с Россией или Соединенными Штатами".
Военное обозрение 00:03
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на новые «обнаженные» съемки

32-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус сниматься обнаженной после скандала, разразившегося после выхода фильма «Текст», отказывалась.
Вечерний курьер 29 июня в 02:55
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Игры

Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered

REGNUM вчера в 21:10
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Общество

Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

Телепорт вчера в 12:55
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Футбол

Месси забил 700-й гол за карьеру

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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
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Киберспорт

Dota 2. CEO HellRaisers оценил состав VP.Prodigy в 110 тысяч долларов

СЕО HellRaisers Алексей «Magician» Слабухин оценил рыночную стоимость состава VP.Prodigy.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:56
Наука

В Великобритании создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день

В Великобритании создан особенный фонарик, который может улучшить зрение за 3 минуты в день.
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Шоу-бизнес

Егор Крид и Нюша выпустили романтический клип

Премьера песни состоялась на фоне слухов о романтической связи Егора Крида и Нюши.
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Авто

Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net вчера в 02:24
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Космос

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III

Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда вчера в 16:30
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru вчера в 06:27
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Общество

За сутки в России от коронавируса умерли 216 человек

За последние 24 часа в России зафиксировано 216 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 03:39
Общество

В новом КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч

С инициативой ввести штраф за превышение скорости на 20км/ч неоднократно выступали представители власти и различные общественные деятели.
Car.ru 03:53
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