Коронавирус
Фонтанка.РуБорьбу с коронавирусом в России в ВОЗ назвали успешной
Российский представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович оценила путь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета вчера в 06:54
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Шоу-бизнес
Актриса из Омска снялась для обложки журнала MAXIM
Омск здесь 29 июня в 01:00
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК вчера в 15:07
Армия и оружие
Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия
В минувшем году СМИ РФ сообщили о появлении у отечественного ВМФ нового вида оружия – станции визуально-оптических помех, которая может ослепить соперника и спровоцировать у него возникновение галлюцинаций.
Актуальные Новости вчера в 08:23
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Футбол
«Зенит» второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
Телеканал Санкт-Петербург 03:07
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 29 июня в 06:56
Игры
Нил Дракманн рассказал об изначальной концепции The Last of Us Part II
Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью IGN рассказал, что изначально игра задумывалась куда более открытой, чем получилась в итоге.
3DNews вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Наргиз показала, как она бы выглядела с длинными волосами
В своем Instagram звезда опубликовала несколько снимков, принадлежащие перу Роналда Макдонки – иностранный художник известен своими фантазиями на тему причесок звезд.
Newia.ru вчера в 15:33
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru вчера в 00:58
Наука
Погибли динозавры из-за падения астероида
Группа британских ученых изучила гипотезы о гибели динозавров и доказала, что их погубило именно падение астероида Chicxulub 66 млн лет назад.
МедиаПоток вчера в 08:54
Гаджеты
GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на чипе RTX 2060
Китайский производитель GALAX презентовал новую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Игромания.ру вчера в 04:06
Футбол
Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год
РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
Чемпионат вчера в 19:00
Армия и оружие
«Россия ударно выполняет заказы»: СМИ США о поставках оружия из РФ
Через четыре года после подписания первого контракта Индия еще не развернула ни одной оперативной эскадрильи - указывает СМИ, отмечая, что причиной данной задержки являются "небольшие масштабы производства и общая неэффективность французского оборонного сектора, особенно в сравнении с Россией или Соединенными Штатами".
Военное обозрение 00:03
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на новые «обнаженные» съемки
32-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус сниматься обнаженной после скандала, разразившегося после выхода фильма «Текст», отказывалась.
Вечерний курьер 29 июня в 02:55
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Телепорт вчера в 12:55
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru 00:48
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Киберспорт
Dota 2. CEO HellRaisers оценил состав VP.Prodigy в 110 тысяч долларов
СЕО HellRaisers Алексей «Magician» Слабухин оценил рыночную стоимость состава VP.Prodigy.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:56
Наука
В Великобритании создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
В Великобритании создан особенный фонарик, который может улучшить зрение за 3 минуты в день.
ToDay News Ufa 29 июня в 06:23
Шоу-бизнес
Егор Крид и Нюша выпустили романтический клип
Премьера песни состоялась на фоне слухов о романтической связи Егора Крида и Нюши.
Bimru.ru вчера в 04:01
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net вчера в 02:24
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru вчера в 06:27
Общество
За сутки в России от коронавируса умерли 216 человек
За последние 24 часа в России зафиксировано 216 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 03:39
Общество
В новом КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
С инициативой ввести штраф за превышение скорости на 20км/ч неоднократно выступали представители власти и различные общественные деятели.
Car.ru 03:53