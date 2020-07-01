Российский представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович оценила путь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Борьбу с коронавирусом в России в ВОЗ назвали успешной

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 5,5K

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Армия и оружие «Россия ударно выполняет заказы»: СМИ США о поставках оружия из РФ Через четыре года после подписания первого контракта Индия еще не развернула ни одной оперативной эскадрильи - указывает СМИ, отмечая, что причиной данной задержки являются "небольшие масштабы производства и общая неэффективность французского оборонного сектора, особенно в сравнении с Россией или Соединенными Штатами". 2

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