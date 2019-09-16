Политика
Вечерний курьерОсвистанный Джонсон сбежал с брифинга в Люксембурге
Накануне британский премьер встретился с коллегой из Люксембурга Беттелем и главой ЕК Юнкером. После переговоров Беттель и Джонс должны были ответить на вопросы журналистов. Для этого перед зданием установили два микрофона и флаги обеих стран.
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с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg, премьер-министр Британии Борис Джонсон во время своего визита в Люксембург был вынужден покинуть совместную пресс-конференцию с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой кабмина герцогства Ксавье Беттелем из-за большого числа демонстрантов.Московский Комсомолецвчера в 17:38
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Толпа демонстрантов вынудила Джонсона бежать с брифинга в Люксембурге
Московский Комсомолецвчера в 17:59
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
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REGNUM 04:05
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Невилл: «Я бы подписал в „МЮ“ Варана, Канте, Мбаппе»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, работающий экспертом Sky Sport, в своем твиттере ответил на вопросы подписчиков.
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В школах Севастополя начали изучать украинский язык
Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.
ТАСС 02:04
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
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Apple запустила игровой сервис Arcade
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В небе над Стамбулом российский Су-35 исполнил фигуры высшего пилотажа
Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали консультации о поставках Су-57 и Су-35 Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 показали свои возможности в небе над Стамбулом, передает агентство Anadolu.
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Политика
Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
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Политика
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Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
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Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
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Общество
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Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Печень не любит свежее молоко, а вот кисломолочные продукты действуют на нее благотворно.
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Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
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В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
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Правила выдачи кредитов серьёзно ужесточат с 1 октября
С 1 октября в России вводятся значительные изменения правил выдачи кредитов населению.
Южный Федеральный вчера в 02:45
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КГБ Белоруссии пресёк контрабанду оружия с Украины в Россию
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Экономика
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Некоторый рост цен на авиабилеты в России действительно фиксируется, однако он носит сезонный характер.
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Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
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Дания может остановить строительство «Северного потока — 2»
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Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру вчера в 16:03