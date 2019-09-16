с чего всё началось

Накануне британский премьер встретился с коллегой из Люксембурга Беттелем и главой ЕК Юнкером. После переговоров Беттель и Джонс должны были ответить на вопросы журналистов. Для этого перед зданием установили два микрофона и флаги обеих стран.

Освистанный Джонсон сбежал с брифинга в Люксембурге

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