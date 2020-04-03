Коронавирус
ФАНПремьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.
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Премьер-министру Великобритании Британии Борису Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.РИА Новости17:05
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Медики переведут Джонсона на искусственную вентиляцию легких из-за COVID-2019
Московский Комсомолец17:43
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