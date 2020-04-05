Коронавирус
BFM.ruБорис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству английской национальной системы здравоохранения.
Читать в источнике
Оценить190
с чего всё началось
Премьер-министру Великобритании Британии Борису Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.РИА Новости17:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Медики переведут Джонсона на искусственную вентиляцию легких из-за COVID-2019
Московский Комсомолец17:43
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области
Футбол
Смолов объяснил возвращение в Россию
Религия
Три московских священника заразились коронавирусом
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Здоровье
Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Финансы
СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий
Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
Общество
Власти Бурятии продлили режим самоизоляции
Республика входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей.
Здоровье
За несколько часов произошел большой скачок количества потенциальных носителей коронавируса в Омской
Судя по цифрам, произошел большой скачок.
Общество
В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке
Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
Музыка
Гагарину обвинили в несправедливости на «Голосе»
Происшествия
В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19
В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Гаджеты
Названы самые популярные среди игроков видеокарты
Названы самые популярные среди игроков видеокарты.
Общество
Прибывающие в Приангарье из Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на 14 дней
Все прибывающие в Иркутскую область граждане из Москвы и Санкт-Петербурга должны находиться в изоляции в течение 14 дней, сообщается 6 апреля на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Происшествия
В Красноярском крае выявили четыре новых случая коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае выросло до 29, один из четырех новых заболевших зарегистрирован в ЗАТО Железногорск (закрытый город под Красноярском), сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора.
Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Происшествия
Подозрение на коронавирус нашли еще у двух кировчан
Тест-система на коронавирусную инфекцию показала еще два положительных результата на коронавирус у мужчины и женщины, которое контактировали с пациентом, приехавшим из Москвы.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России
Заморозки до -4 °С ожидаются в ряде регионов России в начале недели.
Общество
Канун Благовещения: что запрещено делать 6 апреля
6 апреля православная церковь отмечет канун Благовещения.