Премьер-министру Великобритании Британии Борису Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству английской национальной системы здравоохранения.

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