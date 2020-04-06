Коронавирус

BFM.ruBFM.ruБорис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству английской национальной системы здравоохранения.
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Источник: Джонсона подключат к ИВЛ

Премьер-министру Великобритании Британии Борису Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.
РИА Новости17:05

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Источник сообщил о подготовке Джонсона к искусственной вентиляции лёгких

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Источник: Джонсона подключат к ИВЛ

РИА Новости17:05

Джонсон в больнице будет находиться на искусственной вентиляции легких

Комсомольская правда17:34
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Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
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Трамп пожелал Джонсону выздоровления от коронавируса

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Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах отпустили из отдела полиции

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Нападающий петербургского "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун назвал форварда футбольного клуба "Сочи" Александра Кокорина старшим братом.
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Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
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Власти нефтедобывающей канадской провинции Альберта ведут переговоры с Соединёнными Штатами по поводу введения пошлин на импортируемую из России и Саудовской Аравии нефть.
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План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

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«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
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«Государство нас кинуло»: красноярский депутат об обращении Путина

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