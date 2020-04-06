Коронавирус
BFM.ruБорис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству английской национальной системы здравоохранения.
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Премьер-министру Великобритании Британии Борису Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.РИА Новости17:05
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Медики переведут Джонсона на искусственную вентиляцию легких из-за COVID-2019
Московский Комсомолец17:43
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