Коронавирус

BFM.ruBFM.ruБорис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству английской национальной системы здравоохранения.
Читать в источнике
Комментировать163
с чего всё началось

Источник: Джонсона подключат к ИВЛ

Премьер-министру Великобритании Британии Борису Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.
РИА Новости17:05

Подробнее о событии

Источник сообщил о подготовке Джонсона к искусственной вентиляции лёгких

RT на русском17:51

Источник: Борису Джонсону проведут искусственную вентиляцию легких

Газета.Ru17:24

Премьер-министра Великобритании подключают к аппарату ИВЛ

Фонтанка.Ру17:40

Джонсон в больнице будет находиться на искусственной вентиляции легких

Комсомольская правда17:34

РИА «Новости»: премьер-министра Британии подключат к аппарату ИВЛ

URA.Ru17:11

Источник: Джонсона подключат к ИВЛ

РИА Новости17:05

Медики переведут Джонсона на искусственную вентиляцию легких из-за COVID-2019

Московский Комсомолец17:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Происшествия

В Петропавловске выявляют нарушителей режима самоизоляции

В Петропавловске трое камчатцев нарушили режим самоизоляции.
ИА Камчатка 18:48
Экономика

Названы регионы России с самыми большими тратами на еду

Российскими регионами с самыми большими тратами жителей на еду стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область.
Lenta.ru 19:46
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»

Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 19:30
Общество

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
БИЗНЕС Online 16:49
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
РБК 18:53
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Телеканал ОТВ 03 апреля в 01:03
Общество

Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
РИА Новости 18:34
Общество

С начала марта Китай экспортировал 4 млрд медицинских масок

С начала марта Китай экспортировал около 4 млрд медицинских масок более чем в 50 стран, переживающих эпидемию коронавируса.
Коммерсантъ 13:38
Футбол

Смолов покинул Испанию во время карантина. Игрок улетел в Россию

Смолов стал вторым игроком «Сельты» после полузащитника Пионе Систо, который покинул Испанию.
Спорт-Экспресс 10:47
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Общество

Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии

Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 17:01
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС 17:24
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала на 9%

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
РИА Новости 18:50
Авто

Toyota подняла цены на свои автомобили в России

Народные новости 03 апреля в 04:51
Теннис

Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с болельщиками

Lenta.ru вчера в 08:21
Здоровье

Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке

В Нью-Йорке сотрудники больницы атаковали журналистов ВГТРК во время интервью с врачом медицинского учреждения.
Lenta.ru 16:58
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Киберспорт

В бету CS:GO добавили команду, повышающую FPS на старых ПК

В игру добавили новый билд, который улучшает производительность игры на старых компьютерах на базе Intel.
Cyber.sports.ru вчера в 14:59
Происшествия

В Кузбассе три человека находятся под наблюдением из-за COVID-19

Количество пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей в Кузбассе, увеличилось с одного до трех, сообщается в Telegram-канале правительства Кемеровской области.
РИА Новости 00:37
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
Авто

Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?

Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
Car.ru 04:50
Экономика

ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Московский Комсомолец вчера в 19:54
Происшествия

В ЕАО изолировали подъезд многоэтажного дома из-за девушки с COVID-19

Биробиджан, 5 апреля 2020, 09:18 — REGNUM Подъезд пятиэтажного дома в Биробиджане в Еврейской автономной области изолирован после того, как у девушки, проживающей в одной из квартир, предварительный тест подтвердил коронавирус.
REGNUM 02:18
Гаджеты

Microsoft показала, как будет работать её двухэкранный смартфон

Microsoft показала, как будет работать её двухэкранный смартфон.
Ferra вчера в 10:46
Экономика

Расходы на проект «Искусственный интеллект» могут пересмотреть из-за коронавируса

Как сообщает «Коммерсантъ», правительство РФ из-за ситуации с пандемией коронавируса может пересмотреть финансирование федеральной программы «Искусственный интеллект» (входит в нацпрограмму «Цифровая экономика»).
Московский Комсомолец 19:41
Общество

Россиянам разрешили посещать рынки и гипермаркеты

Минпромторг РФ подчеркнул, что в регионах люди должны понимать, что могут ходить за покупками не только в ближайший продуктовый, но и посещать крупные супермаркеты, гипермаркеты, расположенные далеко от дома, а также рынки и ярмарки.
Вестник Кавказа 03 апреля в 09:11
Общество

Объяснили правила передвижения на автомобилях власти Подмосковья

В документе говорится, что жителям Подмосковья запрещено покидать места проживания, за исключением следования к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не ограничена карантинным мерами, в том числе «с использованием личного транспортного средства».
Live24 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное