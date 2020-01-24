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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

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