Политика

РИА НовостиРИА НовостиБорис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
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Борис Джонсон
Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдаю демократический мандат народа Великобритании. Этот акт возвещает о новой главе в нашей национальной истории.
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