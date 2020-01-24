Политика
Газета.RuБорис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение Лондона с Евросоюзом по Brexit. Он назвал произошедшее фантастическим моментом, который является итогом демократического выбора британского народа и предвещает новую главу в британской истории.
Читать в источнике
Оценить12
Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдаю демократический мандат народа Великобритании. Этот акт возвещает о новой главе в нашей национальной истории.
— Борис Джонсон, британский политикНовостной фронт вчера в 14:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Джонсон вслед за руководством ЕС подписал соглашение об условиях Brexit
Российская газетавчера в 13:14
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Политика
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
Здоровье
Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей
Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек
Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Шоу-бизнес
Брэд Питт отреагировал на слухи о примирении с Дженнифер Энистон
Голливудский актер Брэд Питт отреагировал на слухи о его примирении с бывшей женой Дженнифер Энистон.
Гаджеты
Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году
Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.
Политика
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Политика
Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Энергетика
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Происшествия
В Пензе девятиклассник умер на уроке английского
В Пензе правоохранительные органы проводят проверку в связи с гибелью 15-летнего подростка на уроке в школе.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Авто
Новый Cadillac Escalade показали на официальном фото
Американский автопроизводитель Cadillac распространил фотографию, на которой изображена передняя часть внедорожника Escalade нового поколения.
Футбол
Мамаев впервые забил гол за «Ростов»
Хоккей
Кейн выиграл новый конкурс бросков Матча звезд НХЛ
В рамках Матча звезд НХЛ прошел новый конкурс на точность броска. Теперь игроки должны были попадать по мишени броском с трибуны.
Авто
Skoda Octavia RS получит гибрид
Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Общество
Крупные туроператоры России приостановили продажу туров в Китай
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай, а туроператорам - приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической ситуации.
Спорт
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону
Вэньцзюнь победила Горячкину в ходе тай-брейка, где были сыграны четыре партии.
Космос
Российские космонавты начали на МКС эксперимент «Терминатор»
Хотя начали эксперимент одни космонавты, продолжить его поручат Николаю Тихонову, а также Андрею Бабкину.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Происшествия
ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Хоккей
Овечкин вошел в первую сборную НХЛ
Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вошел в состав первой символический сборной Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010-х годов.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Политика
Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж
Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП с шестью машинами в Москве
Момент столкновения шести автомобилей на севере Москвы засняли камеры видеонаблюдения.