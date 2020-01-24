Политика

Газета.RuГазета.RuБорис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение Лондона с Евросоюзом по Brexit. Он назвал произошедшее фантастическим моментом, который является итогом демократического выбора британского народа и предвещает новую главу в британской истории.
Читать в источнике
Комментировать3
Борис Джонсон
Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдаю демократический мандат народа Великобритании. Этот акт возвещает о новой главе в нашей национальной истории.
— Борис Джонсон, британский политикНовостной фронт 14:09

Подробнее о событии

Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

Газета.Ru16:07

Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза

Телеканал 360°13:41

Джонсон вслед за руководством ЕС подписал соглашение об условиях Brexit

Российская газета13:14

Борис Джонсон подписал Brexit

Lenta.ru13:18

Джонсон подписал соглашение о Brexit

Известия13:17

Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

РИА Новости13:01

Джонсон подписал текст соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС

ТАСС13:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил «Текст»

Коммерсантъ 16:00
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru 15:55
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ 09:50
Гаджеты

Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году

Faktom 13:15
Экономика

Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР

Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
КП - Донецк 06:23
Наука

В Ираке раскрыли десять наскальных ассирийских рельефов

Археологи раскрыли в иракском Курдистане десять монументальных наскальных рельефов с изображениями ассирийских богов и царя Саргона II (722/720–705 гг. до н.э.). Ассирийские наскальные рельефы – очень редкие памятники: последнее подобное изображение было открыто в 1973 году (стела Мила-Мерги The_Relief_of_Tiglath-Pileser_III_at_Mila_Mergi_revisited), а до этого – ещё в 1845-м.
Наука и жизнь 22 января в 23:20
Происшествия

В правительстве Кузбасса прокомментировали обрушение крупного завода

В правительстве Кемеровской области прокомментировали обрушение крупного завода в Прокопьевске.
Газета Кемерова 07:21
Шоу-бизнес

Кристина Асмус стала жертвой махинаций своей экс-помощницы

Известная российская актриса и героиня нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус стала жертвой бывшей помощницы-мошенницы.
ФАН 02:10
Общество

Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Российская газета 07:30
Футбол

«Милан» с Ибрагимовичем обыграл «Брешию»

Футболисты «Брешии» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии уступили «Милану».
ProstoProSport 16:38
Кино

Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате

По состоянию на 20 января 2020 года, фильм собрал более 1 млн долларов в зарубежном прокате.
ToDay News Ufa 02:20
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия 07:44
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Происшествия

Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции

Министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Газета.Ru 15:01
Хоккей

Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
ProstoProSport 14:21
Политика

Джонсон еще не решил, ехать ли ему на парад Победы в Москву

В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:36
Происшествия

В Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на экс-советницу мэра Херсона. Она умерла после того, как ее облили кислотой

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку и бывшую советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
Дождь 15:13
Здоровье

Названы первые признаки рака кожи

Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров назвал первые признаки рака кожи.
Российская газета 07:54
Авто

РОАД прогнозирует снижение авторынка России в 2020 году

Автоновости дня 05:55
Хоккей

Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд

Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
Спорт-Экспресс 14:52
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Известия вчера в 04:27
Финансы

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

Неизвестный инвестор приобрел облигации Минфина на 58 миллиардов рублей, что является крупнейшей заявкой в истории подобных аукционов.
РИА Новости вчера в 13:10
Авто

Составлен список автомобилей, которые россияне не покупают

МедиаПоток вчера в 08:31
Происшествия

В Хьюстоне прогремел мощный взрыв

Сильный взрыв прогремел в американском городе Хьюстон, по меньшей мере один человек был госпитализирован, сообщает телеканал Fox 26 Houston.
РИА Новости 07:20
Культура

Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»

Последнего называют духовником президента России Владимира Путина. Фрагменты из переписки выложил телеграм-канал Black Mirror.
БИЗНЕС Online 09:13
Футбол

«ПСЖ» и «Ювентус» хотят обменяться игроками

По данным источника, Кюрзава может быть обменян на Маттиа Де Шильо, который хочет получать больше игровой практики.
Спорт-Экспресс 14:11
Общество

Boeing отложил первый испытательный полет самолета 777X

Корпорация Boeing отложила первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 777X.
РЕН ТВ 17:03
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы

На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Известия 16:33
Здоровье

Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом

Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 14:31
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное