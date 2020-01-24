Политика

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза. Об этом глава британского правительства рассказал в социальной сети Твиттер. "Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", — указал Джонсон.
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Борис Джонсон
Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдаю демократический мандат народа Великобритании. Этот акт возвещает о новой главе в нашей национальной истории.
— Борис Джонсон, британский политикНовостной фронт 14:09

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Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

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