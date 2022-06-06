Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса.
Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.
Россия задолжала около €74 млн справедливой компенсации по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) без учета рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа, сообщили газете «Коммерсантъ» в пресс-службе Совета Европы.
В ходе своего выступления президент Square Enix Ёсуке Мацуда (Yosuke Matsuda) обмолвился, что Just Cause останется в числе интеллектуальных собственностей компании: в разработке уже находится новая игра серии.
Жаркое лето может повысить в Европе спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.