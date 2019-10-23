Политика
REGNUMБорис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
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Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru вчера в 07:38
Армия и оружие
Покинувших Сирию военных США призвали уехать из Ирака
Объединенное командование Вооруженных сил (ВС) Ирака потребовало вывести со своей территории американские подразделения, переброшенные туда из Сирии.
REGNUM вчера в 06:48
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК 21 октября в 06:11
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera 21 октября в 16:31
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт 21 октября в 07:46
Происшествия
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Политика
Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Московский Комсомолец вчера в 15:36
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Политика
Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 23:28
Общество
Новый император Японии Нарухито взошел на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол. Трансляцию общественного телевидения страны посмотрел портал «360».
Сусанин вчера в 04:17
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru вчера в 18:46
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости 21 октября в 17:52
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС вчера в 08:54
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Военное дело вчера в 08:44
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 21 октября в 00:15
Здоровье
Главный психиатр Алтайского края назвала невысокие зарплаты в регионе причиной массовых депрессий
Главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина прокомментировала лидерство региона в списке территорий с высоким уровнем психических заболеваний населения.
Тайга.инфо вчера в 23:08
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Общество
Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
В предыдущие годы на благоустройство закладывались меньшие суммы, поскольку шел ремонт центральных улиц, теперь же усилия в рамках программы пойдут на благоустройство районов за пределами Садового кольца, утверждает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.
РБК 00:00
Общество
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР
Правительство Украины обязало НАК «Нафтогаз Украины» поставлять газ производителям тепла в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках без учёта задолженности за топливо.
RT на русском 00:15
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Известия вчера в 11:53
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 21 октября в 23:49
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 21 октября в 14:12
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей вчера в 10:32
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Футбол
Левандовски вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» (3:2) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
Чемпионат вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма 21 октября в 05:51