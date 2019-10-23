Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.

Политика Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.

Армия и оружие Покинувших Сирию военных США призвали уехать из Ирака Объединенное командование Вооруженных сил (ВС) Ирака потребовало вывести со своей территории американские подразделения, переброшенные туда из Сирии.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Происшествия Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.

Политика Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Политика Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.

Общество Новый император Японии Нарухито взошел на престол В Японии император Нарухито официально вступил на престол. Трансляцию общественного телевидения страны посмотрел портал «360».

Общество Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».

Армия и оружие Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.

Политика WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.

Политика Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни» Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Здоровье Главный психиатр Алтайского края назвала невысокие зарплаты в регионе причиной массовых депрессий Главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина прокомментировала лидерство региона в списке территорий с высоким уровнем психических заболеваний населения.

Общество Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица» В предыдущие годы на благоустройство закладывались меньшие суммы, поскольку шел ремонт центральных улиц, теперь же усилия в рамках программы пойдут на благоустройство районов за пределами Садового кольца, утверждает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Общество Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР Правительство Украины обязало НАК «Нафтогаз Украины» поставлять газ производителям тепла в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках без учёта задолженности за топливо.

Происшествия По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.

Экономика В России рекордно обрушился спрос на бензин В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.

Экономика В резком росте доходов россиян усомнились Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Шоу-бизнес Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Футбол Левандовски вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» (3:2) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.