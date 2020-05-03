Коронавирус
Lenta.ruБорис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом. Об этом в эксклюзивном интервью газете The Sun рассказал сам Джонсон.
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Экономика
Названы главные признаки финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 01:31
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика
США обдумывают такую месть, чтобы Китай позавидовал России
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники из администрации Трампа, вопрос о том, чтобы "простить самим себе" все долги, которые Вашингтон набрал у Пекина, обсуждается в рамках стратегии принуждения Китая к выплате финансовой компенсации за ущерб, нанесенный коронавирусом.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет
Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие.
ФАН 00:51
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заболела коронавирусом
Известия вчера в 10:29
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
Общество
Пятый пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Напомним, что на утро воскресения в Иркутской области зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 01:15
Общество
В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки.
РИА Новости вчера в 15:23
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Культура
Как провести 1 мая так, чтобы не было обидно 12 мая. Нескучная афиша от URA.RU
URA.Ru 30 апреля в 23:30
Происшествия
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 02:26
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБК 02:00
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Политика
Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
Здоровье
Пик коронавируса в Тульской области придется на конец мая
Пик распространения коронавирусной инфекции в Тульской области придется на конец мая.
КП - Тула 30 апреля в 05:55
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
С чего начнется ослабление режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС рассказала о послаблении режима самоизоляции в РФ, введенного в условиях угрозы распространения коронавируса.
Пятый канал 01 мая в 07:18
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы
Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
Армия и оружие
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество
В Омской области умер четвертый зараженный коронавирусом
Количество умерших достигло четырех человек. Количество зараженных коронавирусом увеличилось на 11 человек.
Город55.ру 02:24
Здоровье
В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
Общество
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Политика
Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву
Известия вчера в 02:38
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
RT на русском вчера в 23:37
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 01 мая в 12:33
Общество
В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 07:09
Здоровье
За сутки 22 человека в Архангельской области заразились коронавирусом
Двина Сегодня вчера в 06:27
Авто
Российский авторынок может упасть на 30-50%
Как считают аналитики, годовые показатели по объему продаж новых автомобилей в России в этом году могут сократиться на 30% при наиболее удачном развитии ситуации.
AvtoVolgograda.ru 01 мая в 03:17
Транспорт
В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро
В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском 01 мая в 16:58