Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом. Об этом в эксклюзивном интервью газете The Sun рассказал сам Джонсон.

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

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