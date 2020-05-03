Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБорис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом. Об этом в эксклюзивном интервью газете The Sun рассказал сам Джонсон.
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Джонсон заявил, что у врачей был особый план действий на случай его смерти из-за COVID-19

ТАСС00:24

Джонсон заявил об особых планах действий в случае его смерти от COVID-19

РБКвчера в 23:42

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:36

Джонсон рассказал о плане на случай его смерти от коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 21:35

Джонсон рассказал о существовании плана на случай его смерти от COVID-19

Известиявчера в 21:08

Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти

РИА Новостивчера в 22:02

В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19

REGNUMвчера в 18:10
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Экономика

Названы главные признаки финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 01:31
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Общество

Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
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Политика

США обдумывают такую месть, чтобы Китай позавидовал России

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники из администрации Трампа, вопрос о том, чтобы "простить самим себе" все долги, которые Вашингтон набрал у Пекина, обсуждается в рамках стратегии принуждения Китая к выплате финансовой компенсации за ущерб, нанесенный коронавирусом.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет

Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие.
ФАН 00:51
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заболела коронавирусом

Известия вчера в 10:29
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
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Общество

Пятый пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Напомним, что на утро воскресения в Иркутской области зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 01:15
4
Общество

В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки.
РИА Новости вчера в 15:23
251
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
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Культура

Как провести 1 мая так, чтобы не было обидно 12 мая. Нескучная афиша от URA.RU

URA.Ru 30 апреля в 23:30
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Происшествия

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 02:26
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Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБК 02:00
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Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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Политика

Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
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Здоровье

Пик коронавируса в Тульской области придется на конец мая

Пик распространения коронавирусной инфекции в Тульской области придется на конец мая.
КП - Тула 30 апреля в 05:55
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Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Общество

С чего начнется ослабление режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС рассказала о послаблении режима самоизоляции в РФ, введенного в условиях угрозы распространения коронавируса.
Пятый канал 01 мая в 07:18
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы

Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
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Армия и оружие

Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Общество

В Омской области умер четвертый зараженный коронавирусом

Количество умерших достигло четырех человек. Количество зараженных коронавирусом увеличилось на 11 человек.
Город55.ру 02:24
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Здоровье

В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина

У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
Общество

Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
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Политика

Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву

Известия вчера в 02:38
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Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

RT на русском вчера в 23:37
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 01 мая в 12:33
1,4K
Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 07:09
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Здоровье

За сутки 22 человека в Архангельской области заразились коронавирусом

Двина Сегодня вчера в 06:27
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Авто

Российский авторынок может упасть на 30-50%

Как считают аналитики, годовые показатели по объему продаж новых автомобилей в России в этом году могут сократиться на 30% при наиболее удачном развитии ситуации.
AvtoVolgograda.ru 01 мая в 03:17
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Транспорт

В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро

В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском 01 мая в 16:58
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