Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБорис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом. Об этом в эксклюзивном интервью газете The Sun рассказал сам Джонсон.
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Джонсон рассказал, как выжил после коронавируса: готовили сценарий «смерти Сталина»

Московский Комсомолец04:04

Джонсон заявил, что у врачей был особый план действий на случай его смерти из-за COVID-19

ТАСС00:24

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:36

Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти

РИА Новостивчера в 22:02

Джонсон рассказал о существовании плана на случай его смерти от COVID-19

Известиявчера в 21:08

Джонсон заявил об особых планах действий в случае его смерти от COVID-19

РБКвчера в 23:42

В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19

REGNUMвчера в 18:10
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Общество

Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок

Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

РБК вчера в 21:25
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32
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Общество

В Ростовской области коронавирус за сутки обнаружили у 72 человек

На Дону коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки зафиксировали у 72 жителей.
1rnd.ru 03:41
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,2K
Политика

Песков рассказал об охране здоровья Путина

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь 01 мая в 11:00
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Политика

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК вчера в 06:42
1,1K
Общество

На руке Ким Чен Ына нашли странный след

На руке председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, внезапно появившегося после 20-дневного отсутствия, обнаружили необычный след.
Life.ru вчера в 21:57
3
Общество

Где в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом

В пятницу, 1 мая, региональный оперативный штаб сообщает о 25 новых подтвержденных случаях заражения в Самарской области.
ГТРК Самара 01 мая в 03:57
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Шоу-бизнес

«Что же с ним стало»: Андрей Губин сильно постарел и осунулся

За последнее время Андрей Губин сильно постарел и осунулся.
Дни24 00:36
Общество

В КНР за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

Пекин, 3 мая 2020, 09:40 — REGNUM В Китае за последние сутки выявлено всего два случая заражения коронавирусом, сообщили 3 мая в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.
REGNUM 02:40
Авто

Продажи дизельных легковых автомобилей в России выросли на 6%

Автоновости дня 02:31
1
Общество

В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом

Новый случай коронавируса выявлен в Крыму за сутки – заболела пожилая женщина, общее число случаев составило 105, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:36
2
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
1,1K
Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

BFM.ru 01:48
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Происшествия

Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК

Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
177
Общество

Штаб: Массовое тестирование здоровых людей в Москве позволяет бороться с коронавирусом

Массовое тестирование здоровых людей в Москве позволяет бороться с коронавирусом.
Агентство Москва вчера в 04:49
43
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 01 мая в 10:19
2,3K
Происшествия

В Челябинской области от коронавируса умер врач

Российская газета 02:50
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Политика

Шредер выступил за отмену санкций против России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
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Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБК 02:00
Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
396
Общество

Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей

Lenta.ru вчера в 02:08
1,3K
Игры

Next Era: глобальное обновление Elite Dangerous перенесли на 2021 год

Кембридж, Великобритания, 2 мая 2020, 09:36 — REGNUM Глобальное обновление Next Era для многопользовательской игры Elite Dangerous было перенесено на 2021 год.
REGNUM вчера в 02:36
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