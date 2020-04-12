Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

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