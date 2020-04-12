Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, куда его госпитализировали с коронавирусной пневмонией. Сейчас он находится в своей загородной резиденции. Об этом в воскресенье, 12 апреля, передает телеканал Sky news со ссылкой на представителя канцелярии премьера на Даунинг-стрит.

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