Коронавирус

ИзвестияИзвестияБританского премьера Бориса Джонсона выписали из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, куда его госпитализировали с коронавирусной пневмонией. Сейчас он находится в своей загородной резиденции. Об этом в воскресенье, 12 апреля, передает телеканал Sky news со ссылкой на представителя канцелярии премьера на Даунинг-стрит.
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Борис Джонсон заявил, что в больнице находился на грани смерти

ТАСС12:02

Борис Джонсон выписан из больницы

Ёлдаш09:29

Бориса Джонсона выписали из больницы

Коммерсантъ08:36

Бориса Джонсона выписали из больницы

РБК08:50

Премьера Великобритании выписали из больницы

RT на русском08:49

Бориса Джонсона выписали из больницы

Интерфакс08:43

Бориса Джонсона выписали из больницы

Lenta.ru08:55
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Экономика

Экономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса

Доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле-июне, составит около 60%, это приведет к потере ВВП страны 3,4 трлн рублей, экономика во II квартале просядет на 18%, говорится в подготовленном институтом ВЭБа докладе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры".
Российская газета 12:36
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Политика

Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу

Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
268
Общество

Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая

У России вряд ли получится снять все ограничительные меры из-за коронавируса ко Дню Победы.
РБК 08:09
65
Общество

Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском вчера в 13:56
3,5K
Происшествия

Гражданин Армении с коронавирусной инфекцией умер в Воронеже

Гражданин Армении с лабораторно подтвержденным коронавирусом, приехавший из Москвы, умер в воскресенье в больнице Воронеже.
ТАСС 12:36
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Политика

Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
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Здоровье

Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи

Российские врачи сообщают, что после выздоровления и вычески с медучреждений пациенты могут оставаться переносчиками китайского коронавируса еще месяц.
Evo-rus.com 12:36
257
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
937
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
РБК 13:16
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
68
Религия

Православные христиане отмечают Вербное Воскресение

В праздник Входа Господня в Иерусалим архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай обратился к пастве с воскресной проповедью.
ОГТРК Ямал-Регион 04:46
249
Общество

YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки

Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
216
Игры

В альфа-версии World of Warcraft: Shadowlands нашли поддержку трассировки лучей и VRS

Восьмое расширение World of Warcraft под названием Shadowlands, похоже, добавит в игру поддержку трассировки лучей (конкретно, теней) и затенение с переменной частотой (VRS).
3DNews 06:27
Общество

Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков

В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
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Экономика

Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен

Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
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Общество

Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова сама остригла волосы в Instagram

Ольга Бузова (34) продолжает участвовать в челленджах. На этот раз ее соперником стал Гусейн Гасанов (25).
Peopletalk 03:14
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Наука

На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус

Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
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Футбол

Бразильцы «Ахмата» пожаловались на невозможность вернуться на родину

LiveSport.ru 12:35
Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
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Общество

Еще 14 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Rostof.ru 03:54
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Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
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Наука

В пещере во Франции обнаружили части самой древней веревки на Земле

В одной из неандертальских пещер Франции археологи обнаружили элементы веревки, которой пользовались примерно 52 тысячи лет назад, пишет ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:36
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Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант вчера в 04:15
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

ТАСС 04:50
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Общество

МВД предупредило о фейковой СМС-рассылке о нарушениях самоизоляции

Министерство внутренних дел России предупредило граждан о ложных SMS-сообщениях о штрафах за нарушения режима самоизоляции по коронавирусу.
Москва 24 05:02
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Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
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Политика

Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений в связи с коронавирусом Владимир Путин вспомнил о набегах половцев и печенегов на Русь.
РИА Новости 07:08
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