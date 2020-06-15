Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями. Об этом пишет газета The Telegraph.

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

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