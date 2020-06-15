Политика
Газета.RuБорис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями. Об этом пишет газета The Telegraph.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Борис Джонсон защитил Черчилля и предостерёг от переписывания истории
Московский Комсомолецвчера в 22:22
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Газета.Ru 03:01
Хоккей
Умер бывший хоккеист «Трактора» Олег Мальцев
ТАСС Спорт 02:50
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Армия и оружие
Канада вернет на Украину своих военных инструкторов
РБК вчера в 22:58
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Энергетика
Утром 15 июня цены на нефть существенно снизились
С начала торгов 15 июня цены на нефть снизились по отношению к уровню закрытия бирж на прошлой неделе.
Вести Подмосковья 02:56
Политика
Украина пообещала жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав»
Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Lenta.ru 02:16
Общество
Парад Победы в Пензе перенесли из-за коронавируса
РИА Новости 03:29
Политика
Владимир Путин прокомментировал протесты в США
Piter.tv вчера в 09:40
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Гаджеты
Redmi представила улучшенную версию бестселлера Redmi 8A Dual
Из официального источника стало известно о появлении на индийском рынке улучшенной версии смартфона Redmi 8A Dual с 3 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней памяти.
Piter.tv 03:10
Здоровье
В Алтайском крае возобновляют оказание плановой медицинской помощи
На третьем предусмотрен полный возврат в прежний режим больниц и поликлиник, а также стоматологической и офтальмологической помощи.
Бийский рабочий 02:17
Происшествия
В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца
В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru 13 июня в 18:37
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Происшествия
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
РИА Новости вчера в 23:26
Экономика
В России отменили банковский роуминг
В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
Kazanfirst.ru вчера в 01:29
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Общество
Радий Хабиров ослабил масочно-перчаточный режим в Башкирии
Радий Хабиров на оперативном совещании дал поручение ослабить масочно-перчаточный режим.
UfaTime.ru 02:53
Общество
Запрет на посещение лесов продлили в Петербурге до 5 июля
Запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ на территориях зеленых насаждений, в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях.
Интерфакс - Россия 03:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин провел онлайн-экскурсию по цветущему саду возле замка
Телеведущий провел большую онлайн-экскурсию для своих поклонников.
Дни24 01:41
Общество
ПФР призвал россиян поспешить с заявлениями на новую выплату
В Фонде призвали россиян не откладывать подачу заявлений. ПФР напомнил россиянам о двух новых выплатах.
ФАН 13 июня в 03:22
Футбол
Модрич: «У Мбаппе есть всё, чтобы доминировать в футболе»
По словам Модрича, нападающий может выйти на новый уровень, если переберется в чемпионат, где его команда не будет побеждать так легко, как ПСЖ во Франции.У Мбаппе есть всё, чтобы доминировать в футболе.
Soccer.ru 02:36
Общество
В Крыму выявили 27 носителей SARS-CoV-2, один пациент умер
Симферополь, 14 июня 2020, 10:52 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 27 граждан.
REGNUM вчера в 03:52
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
Экономика
Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.
Коммерсантъ вчера в 08:04