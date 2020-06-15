Политика
Газета.RuБорис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями. Об этом пишет газета The Telegraph.
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Борис Джонсон защитил Черчилля и предостерёг от переписывания истории
Московский Комсомолецвчера в 22:22
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Горсобрание Славгорода прокомментировало ситуацию с отставкой мэра
Ситуацию с отставкой мэра города прокомментировал газете «Славгородские вести» председатель горсобрания депутатов Виктор Гутяр.
Алтайская правда 00:51
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 13 июня в 10:25
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Политика
Путин объяснил, в чём заключается сила России
Президент РФ Владимир Путин привёл в качестве обратного примера сноса памятников в Европе то, как Россия оказала помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом.
News.ru вчера в 08:06
Общество
В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
REGNUM вчера в 11:15
Общество
Семь новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
За последние сутки в Карелии коронавирус диагностирован еще у семи человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Петрозаводск говорит 01:41
Общество
В Омской области коронавирус подтвердился ещё у 93 пациентов
За минувшие сутки в Омской области зарегистрировали 93 новых случая коронавируса.
АиФ Омск 01:25
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
BFM.ru вчера в 07:40
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Кино
Американская киноакадемия изменила правила для номинантов на «Оскар»
Ранее в борьбе за главную награду — «Оскар» за лучший фильм — участвовали не более десяти картин, однако фильмов могло быть меньше — в 2019 году в категории было восемь номинантов, а в 2018 и 2020 годах — по девять.
Росбалт 13 июня в 01:29
Армия и оружие
На АПЛ «Князь Владимир» поднят Андреевский флаг
На "Севмаше" состоялся подъем Андреевского флага на ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А "Князь Владимир".
Sudostroenie.info 12 июня в 08:18
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 528 тыс. (8835 за сутки).
РБК 01:03
Происшествия
На Волге опрокинулся гидроцикл: двое погибших
По информации представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорт, в Тверской области на Волге опрокинулся гидроцикл с мужчиной и двумя детьми.
Вести.Ru вчера в 18:37
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка
Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости вчера в 23:28
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Культура
Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе
Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе Экс-участник "Фабрики звезд" Дмитрий Бикбаев остался недоволен сотрудничеством с мужем Веры Брежневой.
Экспресс газета вчера в 13:08
Армия и оружие
Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб
Известия вчера в 18:21