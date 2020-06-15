Политика

Газета.RuГазета.RuБорис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями. Об этом пишет газета The Telegraph.
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Джонсон заступился за Черчилля и выступил против переписывания истории

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Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

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Внучка Черчилля назвала пирамиды новой мишенью темнокожих вандалов

ПолитРоссиявчера в 10:24

Борис Джонсон защитил Черчилля и предостерёг от переписывания истории

Московский Комсомолецвчера в 22:22

Борис Джонсон призвал не заниматься переписыванием истории

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Джонсон заступился за Черчилля после обвинений в расизме

Lenta.ruвчера в 21:21

Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Известиявчера в 23:32
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Известия 01:50
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Общество

Горсобрание Славгорода прокомментировало ситуацию с отставкой мэра

Ситуацию с отставкой мэра города прокомментировал газете «Славгородские вести» председатель горсобрания депутатов Виктор Гутяр.
Алтайская правда 00:51
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
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Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 13 июня в 10:25
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Политика

Путин объяснил, в чём заключается сила России

Президент РФ Владимир Путин привёл в качестве обратного примера сноса памятников в Европе то, как Россия оказала помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом.
News.ru вчера в 08:06
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Общество

В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники

REGNUM вчера в 11:15
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Общество

Семь новых случаев коронавируса выявлены в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус диагностирован еще у семи человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Петрозаводск говорит 01:41
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Общество

В Омской области коронавирус подтвердился ещё у 93 пациентов

За минувшие сутки в Омской области зарегистрировали 93 новых случая коронавируса.
АиФ Омск 01:25
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru вчера в 07:40
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
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Кино

Американская киноакадемия изменила правила для номинантов на «Оскар»

Ранее в борьбе за главную награду — «Оскар» за лучший фильм — участвовали не более десяти картин, однако фильмов могло быть меньше — в 2019 году в категории было восемь номинантов, а в 2018 и 2020 годах — по девять.
Росбалт 13 июня в 01:29
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Армия и оружие

На АПЛ «Князь Владимир» поднят Андреевский флаг

На "Севмаше" состоялся подъем Андреевского флага на ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А "Князь Владимир".
Sudostroenie.info 12 июня в 08:18
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 528 тыс. (8835 за сутки).
РБК 01:03
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Происшествия

На Волге опрокинулся гидроцикл: двое погибших

По информации представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорт, в Тверской области на Волге опрокинулся гидроцикл с мужчиной и двумя детьми.
Вести.Ru вчера в 18:37
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Здоровье

В Роскачестве рассказали, как защититься от укусов клещей

Piter.tv 01:33
Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
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В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка

Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости вчера в 23:28
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Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
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Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
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Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ вчера в 04:52
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Культура

Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе

Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе Экс-участник "Фабрики звезд" Дмитрий Бикбаев остался недоволен сотрудничеством с мужем Веры Брежневой.
Экспресс газета вчера в 13:08
Армия и оружие

Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб

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