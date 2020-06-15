Политика
Газета.RuБорис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями. Об этом пишет газета The Telegraph.
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И прежде всего — как справедливо отмечали многие — безумно обвинять его в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, которое он оказывал, захлестнула бы страну и остальную часть Европы.
— Борис Джонсон, британский политикИзвестия вчера в 23:32
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Борис Джонсон защитил Черчилля и предостерёг от переписывания истории
Московский Комсомолецвчера в 22:22
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Общество
В Омской области выявлено 85 новых случаев коронавируса
По данным оперштаба Омской области на 13 июня, в регионе выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом.
Вечерний Омск. Неделя 13 июня в 03:22
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Экономика
Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт
Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора проституткой
Life.ru вчера в 17:14
Общество
В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса
По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома.
Эхо Москвы 13 июня в 13:04
Политика
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Новые Известия 12 июня в 11:34
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета вчера в 21:08
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
Происшествия
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом
Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
REGNUM вчера в 06:20
Общество
В Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями
Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами.
Известия вчера в 18:33
Интернет
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru вчера в 20:23
Армия и оружие
Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину
ТАСС вчера в 21:10
Авто
Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля
SpeedMe 13 июня в 09:24
Политика
При сносе статуи главы Конфедерации в США нашли виски 1936 года
RuNews24.ru вчера в 11:40
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Театры
Российский драматический театр проведёт спектакль в Minecraft
Петербургский Большой драматический театр проведёт спектакль в Minecraft. Покажут постановку «Вишнёвый сад» по мотивам пьесы А.П. Чехова.
Ferra 13 июня в 09:23
Происшествия
Бейонсе потребовала расследовать убийство полицией чернокожей девушки в США
Lenta.ru вчера в 23:29
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Общество
ПФР призвал россиян поспешить с заявлениями на новую выплату
В Фонде призвали россиян не откладывать подачу заявлений. ПФР напомнил россиянам о двух новых выплатах.
ФАН 13 июня в 03:22
Общество
IKEA начала переговоры со странами о возврате госпомощи
Шведская сеть гипермаркетов IKEA начала переговоры с правительствами нескольких стран о возврате госпомощи, выделенной компании в качестве меры поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19, сообщила газета Financial Times (FT).
Коммерсантъ вчера в 23:50
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 13 июня в 10:25
Экономика
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru вчера в 15:07
Общество
Валерий Лимаренко дистанционно пообщается с жителями Корсакова
Жителям Корсаковского района предлагают задать вопросы губернатору.
Сахалин.Инфо вчера в 23:53
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о возможной отмене экологической госэкспертизы
Как пишет газета, авторы поправок предложили полностью отменить обязательную государственную экологическую экспертизу проектной документации строительства объектов первой категории.
Ведомости вчера в 23:28
Политика
КНДР предупредила Сеул об акте возмездия из-за агитационных листовок
Власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия", причиной которого стало распространение агитационных листовок, оскорблявших высшее руководство республики.
РЕН ТВ вчера в 23:36