Политика

ИзвестияИзвестияБорис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Британский лидер подчеркнул, что глубоко ошибался в этом суждении: «Меня очень, очень разочаровало, что я был не прав». Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Читать в источнике
Комментировать144

Подробнее о событии

Британский премьер считает, что перезагрузить отношения с Россией невозможно

ТАСС08:33

Британский премьер заявил о невозможности перезагрузить отношения с Россией

Росбалт04:20

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

РИА Новости08:16

«Я ошибался»: Джонсон с «прискорбием» сообщил, почему не сможет «начать заново» с Россией

Царьград04:59

Джонсон признал ошибку в отношении России

Взгляд.ру04:53

Джонсон назвал невозможной «перезагрузку» британо-российских отношений

Коммерсантъ08:33

Борис Джонсон: я был неправ в отношении России (The Spectator, Великобритания) (The Spectator)

ИноСМИ03:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Политика

Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
РИА Новости 10:13
Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Газета.Ru 06:13
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
RT на русском 11:53
Политика

Медведев назвал условие снятия санкций с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
ТАСС 11:31
Политика

Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

Вести.Ru 10:22
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Общество

СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Интерфакс 10:42
Политика

Россия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня

Согласование полного пакета интеграционных дорожных карт между Россией и Белоруссией будет завершено в ближайшее время.
Ридус 12:17
Футбол

РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 11:40
Политика

Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину

Тариф, который Украина установила на транзит российского газа в Европу, является гуманным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
РБК 11:40
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
РБК 06:03
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
Российская газета 11:45
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Газета.Ru 09:29
Политика

Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Российский президент Владимир Путин считает "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:45
Политика

Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 09:03
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости вчера в 00:09
Общество

Путин позвонил мальчику, желание которого выполнил

Рамблер 10:14
Происшествия

На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы

РИА Новости 07:53
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Lenta.ru 09:55
Политика

Суда-трубоукладчики сбежали со строительства «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток-2» на дно Балтийского моря, вывела все три своих судна из зоны строительства, испугавшись последствий американских санкций.
Ридус 00:00
Политика

Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами бизнесу

Российский лидер Владимир Путин на встрече по вопросу развития сельского хозяйства в Адыгее заявил, что излишние бюрократические барьеры, мешающие работе представителей малого бизнеса, должны быть сняты в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».
RT на русском 11:18
Политика

Глава Чечни прокомментировал убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции прокомментировал убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили.
ИА Грозный-Информ 11:45
Общество

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Коммерсантъ 07:42
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

Российская газета 05:28
Армия и оружие

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

РИА Новости 02:22
Экономика

Назван российский бизнесмен года

Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса.
Lenta.ru 12:07
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное