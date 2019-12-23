Политика
ИзвестияБорис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Британский лидер подчеркнул, что глубоко ошибался в этом суждении: «Меня очень, очень разочаровало, что я был не прав». Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Политика
Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток
На что глава государства пошутил, что разведение улиток заодно позволит решить демографическую проблему.
Общество
Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви
Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (" Мошенничество") на ч. 4 ст. 160 (" Растрата"), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
Политика
Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия
Драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева вошла в топ-50 лучших фильмов прошедшего десятилетия по версии журнала Rolling Stone.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Транспорт
Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Крым
С Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.
Экономика
Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Общество
Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе
Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
Здоровье
Непривитых от кори детей отстранили от посещения детсадов в Якутске
«С 23 декабря 2019 года временно отстранить от посещений занятий детей, не имеющих прививок против кори согласно Национальному календарю профилактических прививок и не имеющих сведений о прививках», — говорится в приказе.
Политика
«Северному потоку-2» осталось 160 километров
К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысяч км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысяч км, готовность - 93,5%. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель оператора проекта компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Хоккей
«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»
Политика
Путин пошутил над полпредом в ЮФО из-за палки колбасы
Президент России Владимир Путин в шутливой форме отреагировал на то, что его полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов на выставке сельхозпродукции в Адыгее взял палку колбасы.
Общество
Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола
Ранее в Росстате сообщили, что за 2019 год на 4,6% выросла стоимость продуктов на самый популярный новогодний салат – оливье.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике
Со ссылкой на анонимный источник в окружении артистки, СМИ сообщают, что родные Заворотнюк хотели забрать ее на Новый год, но не получили одобрения от медиков.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Футбол
Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Авто
Лифтбек Lada Granta получил версию Standart
Эксперты проанализировали данные официального сайта отечественной марки и выяснили, что одна из моделей получила более продвинутую комплектацию с мощным мотором.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.