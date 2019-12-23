Политика

ИзвестияИзвестияБорис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Британский лидер подчеркнул, что глубоко ошибался в этом суждении: «Меня очень, очень разочаровало, что я был не прав». Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

РИА Новости08:16

Британский премьер считает, что перезагрузить отношения с Россией невозможно

ТАСС08:33

Джонсон назвал невозможной «перезагрузку» британо-российских отношений

Коммерсантъ08:33

Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Взгляд.ру11:10

«Я ошибался»: Джонсон с «прискорбием» сообщил, почему не сможет «начать заново» с Россией

Царьград04:59

Британский премьер заявил о невозможности перезагрузить отношения с Россией

Росбалт04:20

Борис Джонсон: я был неправ в отношении России (The Spectator, Великобритания) (The Spectator)

ИноСМИ03:42
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

Путин открыл движение поездов в Крым

По приезду на станцию Тамань президент принял участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив и дал старт отправке первого состава из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Российская газета 07:43
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 12:04
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Политика

В Минске заявили о возможности нового импульса в отношениях с Россией

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва могут в ближайшие два-три дня согласовать оставшиеся спорные вопросы по пакету интеграционных документов, а его подписание может придать «абсолютно беспрецедентный новый импульс» двусторонним отношениям.
RT на русском 13:47
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Политика

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца года

Полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика (ДНР и ЛНР) договорились об обмене пленными до конца года.
Коммерсантъ 09:42
Политика

Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Российский президент Владимир Путин считает "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:45
Происшествия

Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, а также ее старшего брата передали отцу детей, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
РИА Новости 13:46
Происшествия

У сотрудника фонда Навального провели обыск, выломав дверь в квартиру

У Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выломали дверь в квартиру и провели обыск.
Коммерсантъ 13:48
Армия и оружие

Посольство РФ опровергло утверждения Джонсона о сопровождении 56 самолетов

ГЛАС уже сообщал о том, что Борис Джонсон посетил авиабазу НАТО в Эстонии.
ГЛАС.RU 13:42
Политика

Медведев обозначил условие снятия санкций с Украины

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины, но инициатива должна исходить от Киева.
Инфорос 12:44
Политика

Кадыров рассказал, как избавил Чечню от воров в законе «одной фразой»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не признает «воровские законы» и рассказал, что ему удалось избавить республику от воровских устоев и воров в законе одной фразой, передает rambler.ru.
Московский Комсомолец 13:09
Политика

Экстрадицию россиянина Винника из Греции приостановили

Греческий суд решил приостановить решение Минюста об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Газета.Ru 12:34
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия 08:13
Футбол

РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 11:40
Происшествия

В центре Севастополя обнаружили бомбу времен ВОВ

В центре Севастополя эвакуируют местных жителей из-за обнаружения немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Телеканал 360° 13:35
Шоу-бизнес

Телеведущий Попов разгромил певицу Наргиз за слова о России

Телеведущий Евгений Попов в эфире передачи «60 минут» раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Московский Комсомолец 13:45
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
РБК 06:03
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
РИА Новости 04:56
Общество

Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви

Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
РБК 10:46
Общество

Генеральный директор Boeing покинул свой пост

Генеральный директор Boeing покинул свой пост Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку.
Коммерсантъ 11:18
Футбол

Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
Политика Сегодня 12:32
Общество

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Коммерсантъ 07:42
Общество

Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 понедельника поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 15 января

Ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2020 году назначено на 15 января.
ТК Звезда 04:20
Политика

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 11:55
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