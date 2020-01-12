Экономика

ВедомостиВедомостиБорис Ротенберг продолжает судиться со скандинавскими банками

13 января суд в Хельсинки вынесет решение по искам бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказываются обслуживать его счета из-за санкций США, сообщает Bloomberg. Речь идет о Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj, ОР Group и Danske Bank.
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Предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка. Вице-президент Федерации дзюдо России. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing.
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский предприниматель, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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