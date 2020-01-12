Экономика
ВедомостиБорис Ротенберг продолжает судиться со скандинавскими банками
13 января суд в Хельсинки вынесет решение по искам бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказываются обслуживать его счета из-за санкций США, сообщает Bloomberg. Речь идет о Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj, ОР Group и Danske Bank.
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Политика
Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского «Боинга»
Происшествия
Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
Хоккей
«Спартак» победил минское «Динамо» в матче КХЛ
Московский "Спартак" со счетом 5:1 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Помощник президента России Сурков прибыл в Абхазию
С официальным визитом в Абхазию прибыл представитель России Владислав Сурков.
Происшествия
Рената Литвинова рассказала, как ее сбила машина в Москве
Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о своем состоянии после того, как ее сбила машина на пешеходном переходе.
Общество
Оценки по трем предметам в школьных аттестатах заменят зачетами
Новые правила выдачи школьных аттестатов позволят учителям ставить "зачтено" по музыке, физкультуре и изобразительному искусству, рассказала министр просвещение Ольга Васильева.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Футбол
Хави согласился возглавить «Барселону»
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе «Дакара»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-рейда "Дакар", который проходит по территории Саудовской Аравии, сообщается на сайте ралли.
Армия и оружие
СМИ сообщили о ракетном обстреле авиабазы в Ираке
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Политика
КСИР Ирана взял на себя ответственность за сбитый по ошибке Boeing-737
Аэрокосмические войска Корпуса стражей исламской революции Ирана взяли на себя всю ответственность за катастрофу украинского лайнера Boeing-737.
Спорт
Единственная иранская олимпийская медалистка покинула страну
Иран покинула 21-летняя тхэквондистка Кимия Ализаде, единственная в стране спортсменка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх.
Биатлон
Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе
Происшествия
Уроженка России вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина
Как следует из записей Йенни Курпен в социальных сетях, она вышла замуж 19 декабря.
Политика
Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима
Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов
Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Спорт
Кулижников победил на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Шоу-бизнес