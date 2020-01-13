Общество

ДождьДождьБорис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам

Окружной суд Финляндии отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за введенных против него американских санкций.
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Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам

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Борис Романович Ротенберг
Российский предприниматель
Предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка. Вице-президент Федерации дзюдо России. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing.
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