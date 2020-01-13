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Экономика Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.

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Общество В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов «К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.

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