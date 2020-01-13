Общество
ДождьБорис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам
Окружной суд Финляндии отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за введенных против него американских санкций.
Читать в источнике
Оценить514
Подробнее о событии
Показать все источники
Брат Ротенберга пытается через суд обязать финские банки обслуживать его счета
URA.Ru12 января в 09:29
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Экономика
Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Политика
Президент РФ огласит послание Федеральному Собранию 15 января
Президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием 15 января 2020 года.
Армия и оружие
Королевские ВВС Дании сократят парк самолетов
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Экономика
Пенсии обложат подоходным налогом
Новая пенсионная система (ГПП — гарантированный пенсионный план) предполагает, что после завершения накопительной фазы гражданин сможет либо приобрести «пожизненный пенсионный план», либо забрать накопленное сразу.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Происшествия
В Петербурге сошли с рельсов пять цистерн с топливом
На станции Московская-Сортировочная в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 января с рельсов сошли пять цистерн с топливом, сообщает Nation News.
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ювентуса» объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Ювентуса" и сборной Мали Мохаммед Сиссоко в эфире французской телепрограммы Footissime объявил о завершении игровой карьеры.
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным
Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
Экономика
Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд
Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
Общество
В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов
«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
Политика
WP узнала о планах Трампа направить на стену на границе еще $7,2 млрд
Президент США Дональд Трамп намерен добиться выделения дополнительных $7,2 млрд на возведение стены на границе с Мексикой в 2020 году.
Общество
Зеленый снег напугал жителей Челябинска
Зеленый снег обнаружили в Челябинске. Странным налетом сугробы покрылись на въезде в город со стороны Екатеринбурга.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Происшествия
Мексиканец попал в больницу, приняв стимулятор потенции для скота
Мексиканец попал в больницу, приняв стимулятор потенции, предназначенный для быков.
Экономика
Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Политика
В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Музыка
В Екатеринбурге проходит последний «Старый Новый рок»
В уральской столице сегодня, 13 января, проходит фестиваль «Старый Новый рок». В этот раз мероприятие проводят в последний раз.
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
Общество
Модель потеряла бюстгальтер во время дефиле на конкурсе «Мисс Бельгия»
Модель сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и продолжила дефиле.