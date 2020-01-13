Экономика
ВедомостиБорис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США. «Ведомости» ознакомились с решением, предоставленным судом.
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Общество
Медведев постановил отменить 1259 устаревших актов РСФСР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил отменить 1259 устаревших правительственных актов РСФСР с 1 февраля.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Экономика
Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Экономика
Пилоты начали увольняться из крупнейшей грузовой авиакомпании России
Пилоты крупнейшей грузовой авиакомпании AirBridgeCargo стали увольняться из-за невыплат зарплат. Об этом рассказал «Коммерсант».
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Политика
Лидер оппозиции Бжания намерен баллотироваться в президенты Абхазии
Депутат парламента Абхазии и руководитель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания заявил о том, что планирует баллотироваться на пост президента Абхазии на предстоящих выборах в марте.
Политика
Депутат Рады назвал Бандеру террористом
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Уголовное дело было возбуждено против сотрудников МВД России, говорил на пресс-конференции 19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Украинские силовики дважды за сутки обстреляли позиции ЛНР
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью
8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Здоровье
В Липецкой области уволенным медикам предложили стать трактористами
В качестве альтернативы уволенным медработникам предложили устроиться в Липецке, предложив вакансии слесаря, плотника и тракториста, сообщают в профсоюзе «Альянс врачей».
Интернет
Систему голосового управления Firefox Voice тестирует Mozilla
После установки у юзера будет запрошено разрешение на сбор голосовых шаблонов, которые будут переданы на сервер «Mozilla».
Футбол
Иньеста раскритиковал «Барселону» за ситуацию с Вальверде
Напомним, 9 января "Барселона" потерпела поражение от "Атлетико" в матче полуфинала Суперкубка Испании со счетом 2:3.
Здоровье
Грипп и ОРВИ отступают от Смоленской области
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ с 30 декабря по 5 января был ниже порога на 65,7%. В сравнении с предыдущей неделей число заболевших упало на 32,9%. Результаты еженедельного мониторинга представили в Роспотребнадзоре по Смоленской области.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
75 лет назад началась Восточно-Прусская операция
Здоровье
Новый китайский вирус проник в Таиланд
Вирус проник в страну в организме 61-летней китайской туристки.
Общество
По миру прошла акция «В метро без штанов»
По всему мира прошла акция "В метро без штанов", суть которой заключается в том, чтобы спуститься в подземку с оголенными ногами.
Шоу-бизнес
58-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике
Фото Екатерины Андреевой в купальнике получило более 20 тысяч «лайков». Подписчики в восторге от фигуры 58-летней звезды.