Общество
ТАССБорис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков. Ротенберг обвинил их в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США.
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Армия и оружие
ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg
Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Футбол
Агуэро признан лучшим иностранным бомбардиром в истории АПЛ
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
Армия и оружие
Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
Космос
«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»
«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
Политика
США ввели санкции против Плахотнюка
США внесли в санкционный список молдавского олигарха, экс-главу Демократической партии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Кино
Скончался режиссер Константин Бромберг
Политика
Стороны конфликта в Ливии проведут переговоры в Москве
В понедельник, 13 января, стало известно о том, что Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар прибудет в Москву для участия в переговорах с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Политика
Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Кино
«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»
Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).
Политика
Исполняющим обязанности президента Абхазии стал премьер Бганба
Парламент Абхазии назначил главу правительства Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики после принятия отставки Рауля Хаджибмы, передает «Sputnik Абхазия».
Армия и оружие
Асад посмертно наградил генерала Сулеймани орденом
Уточняется, что сирийский президент Башар Асад посмертно наградил Сулеймани орденом в знак признательности за его вклад в борьбу с терроризмом.
Общество
ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.
Общество
Чертежи «Ульяновска» используют при создании первого авианосца РФ
Российские корабельщики намерены использовать техническую документацию по разработанному, но так и недостроенному тяжелому атомному авианосцу «Ульяновск» для создания первого российского авианосца.
Общество
В Госдуму внесли проект постановления об амнистии к 75-летию Победы
В проекте постановления 14 пунктов, пишет Znak.com.
Шоу-бизнес
Настя Каменских порадовала поклонников пышными формами в бикини
На фото Каменских, полуобернувшись к зрителю, позирует в ярко-зелёном бикини, демонстрируя свой загар и аппетитные формы.
Единоборства
Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой
В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.
Политика
Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Экономика
Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»
В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Гаджеты
Россия останется без iPhone c 5G
Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что новые iPhone с поддержкой сетей пятого поколения будут доступны в ограниченном количестве стран, а остальные останутся с 4G.
Политика
Премьер Польши пообещал бороться за историческую правду
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство и правящая партия «Право и справедливость» будут отстаивать историческую правду и память.
Игры
Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.