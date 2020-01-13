Общество

ТАССТАССБорис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам

Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков. Ротенберг обвинил их в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США.
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Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам

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Борис Ротенберг проиграл иск к европейским банкам

РБК07:45

Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам

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ГЛАС.RUвчера в 11:17

Брат Ротенберга пытается через суд обязать финские банки обслуживать его счета

URA.Ruвчера в 09:29
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Согласно решению Конституционного суда (КС) РФ, медучреждения обязаны обусловливать доступ родных, супругов либо других заинтересованных граждан к медицинской документам умершего пациента.
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Принцы Уильям и Гарри прокомментировали данные о кризисе в отношениях

Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения СМИ о кризисе в их отношениях.
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«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
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Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля

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Новые исследования показывают, что серые или калифорнийские киты почти в пять раз чаще выбрасываются на берег при высокой распространенности солнечных пятен.
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В министерстве просвещения РФ приступили к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся.
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Борис Романович Ротенберг
Российский предприниматель
Предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка. Вице-президент Федерации дзюдо России. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing.
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