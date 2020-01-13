Общество
ТАССБорис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков. Ротенберг обвинил их в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США.
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Экономика
Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд
Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
Шоу-бизнес
Театры Бабкиной и Кадышевой назвали фейком слухи о драке певиц
Театр "Русская песня" назвал фейком слухи о драке Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой на "Голубом огоньке".
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Экономика
«Юлмаркет» подал заявление о собственном банкротстве
Главная структура «Юлмарта» ООО «Юлмаркет», на которое в 2017 году перевели всю операционную деятельность, подала заявление о собственном банкротстве.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг
Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
Здоровье
20-летняя девушка похудела до 18 килограммов в реабилитационном центре
20-летняя девушка похудела до 18 килограммов в реабилитационном центре В Челябинской области девушка похудела до 18 килограммов.
Футбол
«Ньюкасл» интересуется игроком «Спартака»
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Амур»
«Авангард» обыграл «Амур» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У хозяев отличился Игорь Руденков, у гостей — Валентин Пьянов.
Общество
ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами.
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Экономика
Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку
Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Политика
Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
Общество
Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения
Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Объявлены номинанты на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
Волейбол
Российские волейболисты сыграют с Бразилией и США на Олимпиаде-2020
Сборная России попала в группу B, где ее соперниками станут команды Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Происшествия
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина
В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Шоу-бизнес
Тема полностью раскрыта: Летучая показала волнующее декольте в бикини
Летучая показала фото, на котором демонстрирует роскошное декольте в бикини.
Политика
США ввели санкции против Плахотнюка
США внесли в санкционный список молдавского олигарха, экс-главу Демократической партии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Политика
Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту
Подготовка террористов к подрыву Крымского моста в декабре 2019 года является фейком.
Общество
Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год
Происшествия
Против найденного без головы омича возбудили второе уголовное дело
Омские массмедиа распространили информацию о возбуждении второго уголовного дела в отношении жителя Омска Дмитрия Федорова, который ранее заявил о подброшенных ему наркотиках, а затем его нашли без головы.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).