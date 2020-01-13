Общество
ТАССБорис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков. Ротенберг обвинил их в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США.
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Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию в стране, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял время до утра.
Общество
ФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин прокомментировал информацию о повышении мобильными операторами стоимости услуг с начала года.
Политика
Захарова оценила отказ Варшавы отмечать День освобождения от нацистов
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила отказ Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения от немецких нацистов.
Общество
В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке
Компания "Столото" готовит обращение в суд из-за появившейся информации о том, что результаты лотереи с выигрышем в один миллиард рублей якобы были подтасованы.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
Армия и оружие
Более 4,5 тысячи военнослужащих подняты по тревоге в Подмосковье
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Экономика
В каких городах России упали цены на однушки
Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
Происшествия
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Футбол
«Ньюкасл» интересуется игроком «Спартака»
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
Авто
Chery рассказала о новинках для России на 2020 год
В целом же в течение 2019 года дилеры Chery в России передали в руки покупателей 6 358 кроссоверов из семейства TIGGO.
Авто
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
Гаджеты
Xiaomi Black Shark 3 может стать первым смартфоном с 16 Гбайт ОЗУ
Политика
Президент Эстонии провела черту между гражданами и «режимом» в России
Эстония делает различие между свободолюбивыми гражданами России и непредсказуемым агрессивным «режимом», заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд 12 января в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Технологии
Онлайн-ритейлеры протестировали упрощенную оплату товаров
Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет сделать покупку в интернет-магазине через сервис Банка России (ЦБ) без QR-кода, выяснили «Известия».
Политика
Новые российские вертолетоносцы получат имена «Мистралей»
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным
Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
Армия и оружие
В Индии усомнились в способности РФ создавать надёжные авиадвигатели
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.