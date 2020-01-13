Общество

ТАССТАССБорис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам

Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков. Ротенберг обвинил их в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США.
Читать в источнике
Комментировать299

Подробнее о событии

Борис Ротенберг проиграл суд в Хельсинки против четырех североевропейских банков

Эхо Москвы10:23

Борис Ротенберг проиграл иск к европейским банкам

РБК07:45

Ротенберг подал новые иски к скандинавским банкам

ГЛАС.RUвчера в 11:17

Миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд со скандинавскими банками

Forbes07:37

Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам

Ведомости08:23

Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам

ТАСС07:44

Брат Ротенберга пытается через суд обязать финские банки обслуживать его счета

URA.Ruвчера в 09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Общество

Власти Филиппин эвакуируют население из-за извержения вулкана

REGNUM 02:52
Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
RT на русском 11:18
Общество

Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова

РИА Новости 09:00
Космос

Быстрые покрытия выдадут новые межзвездные объекты

Астрофизики описали новый способ поиска межзвездных объектов, подобных астероиду Оумуамуа или комете 2I/Борисова.
N+1 06:53
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл угрожают королевской семье

Напомним, что ранее появилась информация о том, что наследник королевской семьи принц Гарри и его жена хотят отказаться от своего титула.
DixiNews 08:12
Наука

Новейший тест определит остроту слуха по глазам

Вести.Наука вчера в 01:20
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Шоу-бизнес

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Газета.Ru 06:52
Футбол

Гвардиола сравнил Агуэро и Месси

RT на русском вчера в 16:55
Здоровье

Мальчика без глаза не признают инвалидом в Ростове

У ребенка в 1,5 года выявили рак сетчатки, после чего ему сделали сложнейшую операцию.
Rostov gazeta 08:25
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

РБК 11:38
Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
РБК 06:34
Шоу-бизнес

Собчак показала раны Ренаты Литвиновой, полученные после аварии

На видео, которым поделилась Ксения Собчак, хорошо заметно, что левая нога актрисы покрыта ранами, полученными после наезда.
Комсомольская правда 09:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге

Доводы о надуманности подозрений женщина отвергла и требовала доказательств, тогда ее спутник предложил публично унизить 25-летнюю знакомую, чтобы доказать, что их ничего не связывает.
РИА Новости 08:16
Здоровье

В центре Чебоксар открыли многопрофильную поликлинику

Поначалу ввести в эксплуатацию поликлинику обещали в конце 2019 года, но открыть ее в установленные сроки не получилось.
Мой город Чебоксары 05:16
Шоу-бизнес

Театры Бабкиной и Кадышевой назвали фейком слухи о драке певиц

Театр "Русская песня" назвал фейком слухи о драке Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой на "Голубом огоньке".
Piter.tv 08:31
Политика

Партия Порошенко призвала найти «российский след» в катастрофе в Иране

Крушение Boeing в Иране На прошлой неделе направлявшийся в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана.
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес

Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом

Довольно редкий снимок недавно опубликовала Ани Лорак в сториз Инстаграм-аккаунта.
Kleo.ru вчера в 08:39
Футбол

«Эрдоган забрал у меня все»: Хакан Шукюр о том, как стал таксистом

Прошло не так много времени с момента завершения футбольной карьеры Хакана Шукюра, но футболист вынужден работать таксистом.
ГЛАС.RU 09:28
Авто

Kia начала производство кроссовера Kia Seltos в России

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Автоновости дня 09:50
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг

Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
Inkazan 01:43
Политика

Россия может использовать «керченский опыт» для достройки «Северного потока-2»

При реализации газового проекта «Северный поток-2» Россия в случае необходимости может повторить опыт использования китайских партнеров для прокладки морских коммуникаций в акватории Керченского пролива.
NewInform 05:56
Наука

Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок

РЕН ТВ 06:47
Футбол

«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ

«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Спорт-Экспресс 10:03
Кино

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Информация о претендентах опубликована в Twitter киноакадемии.
РБК 08:53
Политика

Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту

Подготовка террористов к подрыву Крымского моста в декабре 2019 года является фейком.
Российская газета 11:14
Политика

Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля

Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Lenta.ru 09:53
Кино

MTV купил анимационные сериалы канала «2х2»

Телеканал MTV приобрел права на показ трех анимационных сериалов телеканала «2х2», входящего в холдинг «Газпром-медиа».
Культуромания 11:20
Авто

Мерседес создал автомобиль-аватар

Автомобиль, как аватар, распознает разных людей по сердцебиению и дыханию и настраивается на них.
CBS Media вчера в 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Борис Романович Ротенберг
Российский предприниматель
Предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка. Вице-президент Федерации дзюдо России. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное