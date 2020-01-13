Общество
ТАССБорис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков. Ротенберг обвинил их в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США.
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Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
Космос
Быстрые покрытия выдадут новые межзвездные объекты
Астрофизики описали новый способ поиска межзвездных объектов, подобных астероиду Оумуамуа или комете 2I/Борисова.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл угрожают королевской семье
Напомним, что ранее появилась информация о том, что наследник королевской семьи принц Гарри и его жена хотят отказаться от своего титула.
Наука
Новейший тест определит остроту слуха по глазам
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Футбол
Гвардиола сравнил Агуэро и Месси
Здоровье
Мальчика без глаза не признают инвалидом в Ростове
У ребенка в 1,5 года выявили рак сетчатки, после чего ему сделали сложнейшую операцию.
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Шоу-бизнес
Собчак показала раны Ренаты Литвиновой, полученные после аварии
На видео, которым поделилась Ксения Собчак, хорошо заметно, что левая нога актрисы покрыта ранами, полученными после наезда.
Происшествия
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Доводы о надуманности подозрений женщина отвергла и требовала доказательств, тогда ее спутник предложил публично унизить 25-летнюю знакомую, чтобы доказать, что их ничего не связывает.
Здоровье
В центре Чебоксар открыли многопрофильную поликлинику
Поначалу ввести в эксплуатацию поликлинику обещали в конце 2019 года, но открыть ее в установленные сроки не получилось.
Шоу-бизнес
Театры Бабкиной и Кадышевой назвали фейком слухи о драке певиц
Театр "Русская песня" назвал фейком слухи о драке Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой на "Голубом огоньке".
Политика
Партия Порошенко призвала найти «российский след» в катастрофе в Иране
Крушение Boeing в Иране На прошлой неделе направлявшийся в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана.
Шоу-бизнес
Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом
Довольно редкий снимок недавно опубликовала Ани Лорак в сториз Инстаграм-аккаунта.
Футбол
«Эрдоган забрал у меня все»: Хакан Шукюр о том, как стал таксистом
Прошло не так много времени с момента завершения футбольной карьеры Хакана Шукюра, но футболист вынужден работать таксистом.
Авто
Kia начала производство кроссовера Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг
Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
Политика
Россия может использовать «керченский опыт» для достройки «Северного потока-2»
При реализации газового проекта «Северный поток-2» Россия в случае необходимости может повторить опыт использования китайских партнеров для прокладки морских коммуникаций в акватории Керченского пролива.
Футбол
«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ
«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Кино
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Информация о претендентах опубликована в Twitter киноакадемии.
Политика
Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту
Подготовка террористов к подрыву Крымского моста в декабре 2019 года является фейком.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Кино
MTV купил анимационные сериалы канала «2х2»
Телеканал MTV приобрел права на показ трех анимационных сериалов телеканала «2х2», входящего в холдинг «Газпром-медиа».
Авто
Мерседес создал автомобиль-аватар
Автомобиль, как аватар, распознает разных людей по сердцебиению и дыханию и настраивается на них.