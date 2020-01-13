Общество
Рифей-ПермьБорис Ротенберг проиграл суд по иску к скандинавским банкам
Оказавшийся под санкциями США российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд со скандинавскими банками, сообщает Forbes. Бизнесмен, имеющий также гражданство Финляндии, пытался через суд заставить местные финансовые организации проводить его платежи и операции.
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Брат Ротенберга пытается через суд обязать финские банки обслуживать его счета
URA.Ru12 января в 09:29
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