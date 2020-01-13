Оказавшийся под санкциями США российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд со скандинавскими банками, сообщает Forbes. Бизнесмен, имеющий также гражданство Финляндии, пытался через суд заставить местные финансовые организации проводить его платежи и операции.

Борис Ротенберг проиграл суд по иску к скандинавским банкам

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