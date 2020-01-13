Общество
ТАССБорис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков. Ротенберг обвинил их в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США.
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Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Общество
В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке
Компания "Столото" готовит обращение в суд из-за появившейся информации о том, что результаты лотереи с выигрышем в один миллиард рублей якобы были подтасованы.
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию в стране, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял время до утра.
Общество
Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России
Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Происшествия
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина
В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Коломейцевым
Политика
Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов
Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
Футбол
Президент «Барселоны» приехал на базу поговорить с Вальверде
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу приехал на тренировочную базу команды для разговора с наставником команды Эрнесто Вальверде.
Общество
Королева красоты упала на сцене и потеряла бюстгальтер
Победительница конкурса «Мисс Бельгия-2020» споткнулась и потеряла бюстгальтер в прямом эфире. Об этом сообщает издание The Mirror.
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП на трассе М9 в Подмосковье
Пять человек пострадали в результате массового ДТП на автотрассе в Московской области.
Политика
Южная Корея переводит борьбу с нелегалами в «цифру»
Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что на пленарном заседании Национального собрания был принят пересмотренный Закон об иммиграции, предусматривающий введение системы ETA для содействия въезду иностранных туристов и предотвращения незаконного пребывания иностранцев.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Общество
В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане
Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова поделилась видео со дня рождения Николая Носкова
Популярная российская ведущая Екатерина Стриженова решила поделиться в Сети видео, снятым на дне рождении певца Николая Носкова.
Кино
В трейлере «Морбиуса» Sony появился Стервятник из «Человека-паука» Marvel
Стоит отметить важный момент: в самом конце ролика в кадре появляется актёр Майкл Китон, ранее исполнивший роль Стервятника (Эдриана Тумса) в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» киновселенной Marvel.
Гаджеты
MediaTek подтвердила грядущий выход нового чипа Helio G-Series
Речь идёт об изделии Helio G-Series.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Хоккей
Василевский признан первой звездой недели в НХЛ
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Политика
Путин поручил сделать перелеты для Калининградской области доступнее
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля принять дополнительные меры господдержки, направленные на обеспечение доступности внутренних авиаперелетов для жителей Калининградской области.
Общество
СМИ: одежду убитых в ЦАР российских журналистов сожгли
Отец журналиста Кирилла Радченко, убитого в Центральноафриканской республике вместе с коллегами Орханом Джемалем и Александром Расторгуевым, заявил, что власти этой страны сожгли одежду погибших, которая являлась вещественным доказательством.
Общество
Якутский шаман Александр Габышев объявил о новом походе на Москву
Свой первый поход на Москву якутский шаман начал в марте прошлого года. По пути к нему присоединялись единомышленники.
Экономика
Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ
Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Председатель Верховного суда Ирана Сейед Эбрагим Райси заявил, что Тегеран подаст в международные судебные инстанции на президента США Дональда Трампа за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.