Общество
ВедомостиБорис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США. «Ведомости» ознакомились с решением, предоставленным судом.
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Политика
Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани
Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Более 4,5 тысячи военнослужащих подняты по тревоге в Подмосковье
Культура
НТВ впервые обошло по рейтингам «Первый канал»
В десятку лидеров рейтинга вошли РЕН ТВ, СТС, телеканалы "Домашний", ТНТ, ТВ3, "Пятый канал" и "Карусель".
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
Политика
Маршал и премьер Ливии подпишут в Москве соглашение о перемирии
Глава контактной группы МИД России по Ливии Лев Деньгов сообщил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар и председатель Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж встретятся в российской столице, чтобы обсудить «возможность подписания перемирия и детали такого документа».
Общество
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Хоккей
Василевский признан первой звездой недели в НХЛ
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ.
Кино
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Информация о претендентах опубликована в Twitter киноакадемии.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Футбол
«Астон Вилла» объявила о переходе Рейны
Испанский вратарь «Милана» Пепе Рейна перешёл в «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте английского клуба.
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В Киеве оказался затопленным крупнейший торговый центр города — Ocean Plaza, находящийся в Голосеевском районе.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Общество
Назван самый несчастливый возраст россиянина
Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья».
Общество
В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше
В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
Футбол
Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что нападающий команды Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы.
Гаджеты
Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
Футбол
Президент «Барселоны» приехал на базу поговорить с Вальверде
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу приехал на тренировочную базу команды для разговора с наставником команды Эрнесто Вальверде.
Авто
Opel расширит модельный ряд в России
Почти после пятилетнего перерыва Opel вернулся на российский рынок с планами занять на нем не менее 5%. В 2020 году автопроизводитель расширит модельный ряд до шести наименований.
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.