Общество

ВедомостиВедомостиБорис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам

Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США. «Ведомости» ознакомились с решением, предоставленным судом.
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Борис Романович Ротенберг
Российский предприниматель
Предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка. Вице-президент Федерации дзюдо России. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing.
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