Общество
ВедомостиБорис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США против предпринимателя.
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Общество
Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой
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Курс на сервер: работе с отечественным ПО уже обучают в 80 центрах
На базе организаций высшего и профессионального образования открыто более 80 учебных центров для получения навыков работы с отечественной операционной системой (ОС) Astra Linux.
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Шоу-бизнес
Настя Каменских порадовала поклонников пышными формами в бикини
На фото Каменских, полуобернувшись к зрителю, позирует в ярко-зелёном бикини, демонстрируя свой загар и аппетитные формы.
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию, сообщила пресс-служба Кремля.
Гаджеты
Новый флагманский смартфон OnePlus получит дисплей 120 Гц
Китайский производитель OnePlus заявил, что его следующий флагманский смартфон получит дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
Футбол
Футболист Роша расплакался на презентации в бразильском «Фламенго»
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Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.
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Лукас Сантос: «Лично не сталкивался с расизмом в России»
Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дал опыт выступлений в России за московский ЦСКА.
Армия и оружие
Появилось видео уцелевшего после попадания ракеты танка Т-72 в Сирии
В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, на котором можно увидеть танк Т-72, сумевший уцелеть после прямого попадания в него ракеты.
Общество
В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах
Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
Политика
Генпрокурор США заявил о «праве» Трампа на ликвидацию Сулеймани
Президент США Дональд Трамп имел право на ликвидацию Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Шоу-бизнес
Бывший муж Орбакайте женился на 18-летней чеченской модели
Российский бизнесмен и бывший гражданский муж Кристины Орбакайте Руслан Байсаров женился на модели по имени Аламат из чеченского села Шали.
Политика
Новые российские вертолетоносцы получат имена «Мистралей»
Политика
Путин провел совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию РФ
Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о стягивании техники ВС Украины к жилым районам Донбасса
Общество
Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России
Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
Футбол
Кике Сетьен сменит Эрнесто Вальверде на посту наставника «Барселоны»
Руководство "Барселоны" в ближайшее время отправит в отставку главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Технологии
Компания Xiaomi могла получить другое название
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что у китайской компании могло быть совершенно другое название.
Авто
Opel расширит модельный ряд в РФ
Вернувшийся в Россию Opel в 2020 году планирует расширить свой модельный ряд на нашем рынке до шести автомобилей.
Экономика
Россия увеличила экспорт алкоголя
Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Армия и оружие
Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС сведения о счетах россиян
Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
Кино
Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф
Наука
Ученые раскрыли тайну картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира»
Учеными из США вероятно раскрыта тайна самой дорогой картины в мире, написанной великим Леонардо да Винчи.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.