Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков. Ротенберг обвинил их в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США.

Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Политика Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Общество В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.

Происшествия Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.

Кино В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.

Футбол «Барселона» рассматривает двух форвардов на замену Суаресу Руководство каталонской «Барселоны» начало подыскивать замену уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который надолго выбыл из строя из-за операции на правом колене.

Финансы Объем ФНБ за 2019 год вырос на 3,7 трлн рублей Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2019 год вырос в рублевом выражении на 3,7 триллиона рублей — до 7,773 триллиона рублей, в долларах — на 67,5 миллиарда долларов, до 125,563 миллиарда долларов, сообщил в понедельник Минфин РФ.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.