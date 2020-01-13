Общество
ТАССБорис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков. Ротенберг обвинил их в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США.
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Происшествия
Часть моста в Инкермане рухнула на железную дорогу
В минувшее воскресенье, 12 января, в Инкермане произошло ЧП: на железнодорожные пути упало металлическое ограждение автомобильного моста.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Общество
В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах
Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал снимок с 18-летней дочерью от первого брака
Сергей Жуков продемонстрировал в личном микроблоге изображение с 18-летней дочерью от первого брака.
Кино
Стали известны претенденты на «Оскар» в номинации «лучший фильм»
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Общество
КС обязал врачей предоставлять данные об умерших их родственникам
Женщина обратилась в суд, поскольку врачи отказались выдавать ей медицинские документы умершего мужа, сославшись на врачебную тайну.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Здоровье
20-летняя девушка похудела до 18 килограммов в реабилитационном центре
20-летняя девушка похудела до 18 килограммов в реабилитационном центре В Челябинской области девушка похудела до 18 килограммов.
Фигурное катание
СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Общество
Медведев постановил отменить 1259 устаревших актов РСФСР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил отменить 1259 устаревших правительственных актов РСФСР с 1 февраля.
Транспорт
С 1 марта ограничена продажа билетов на поезда «Стриж» и «Ласточка»
На сайте РЖД отмечают, что это мера временная.
Футбол
«Барселона» рассматривает двух форвардов на замену Суаресу
Руководство каталонской «Барселоны» начало подыскивать замену уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который надолго выбыл из строя из-за операции на правом колене.
Финансы
Объем ФНБ за 2019 год вырос на 3,7 трлн рублей
Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2019 год вырос в рублевом выражении на 3,7 триллиона рублей — до 7,773 триллиона рублей, в долларах — на 67,5 миллиарда долларов, до 125,563 миллиарда долларов, сообщил в понедельник Минфин РФ.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Технологии
Глава Xiaomi рассказал, как появилось название компании
Об истории китайской корпорации рассказал ее генеральный директор Лэй Цзюнь. Слова руководителя Xiaomi привело издание Mydrivers.
Авто
Opel расширит модельный ряд в России
Компания Opel в 2020 году расширит модельный ряд в России, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего директора брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексея Володина.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок Голубовское
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева решила оставить свое имущество детям
Телеведущая Лариса Гузеева передаст все свое имущество детям. Об этом она сообщила в эфире программы «Давай поженимся!».
Экономика
Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ
Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Общество
Минпросвещения хочет научить школьников контролировать эмоции
В ведомстве говорят о том, что эта программа поможет воспитать эмоционально зрелых личностей.