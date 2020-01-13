Общество
ВедомостиБорис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США против предпринимателя.
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Брат Ротенберга пытается через суд обязать финские банки обслуживать его счета
URA.Ru12 января в 09:29
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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