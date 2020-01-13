Общество

ВедомостиВедомостиБорис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам

Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США. «Ведомости» ознакомились с решением, предоставленным судом.
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Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков

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Борис Ротенберг проиграл иск к европейским банкам

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Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам

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Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков

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Компания «Нафтогаз Украины» находится в процессе подачи обновленных исков против России из-за убытков от потери активов в Крыму, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Liga.net.
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Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
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В понедельник, 13 января, самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике с двумя мертвыми пассажирами на борту.
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Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

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На турнире по вольной борьбе в Турции произошла массовая драка между спортсменами из Грузии и с Украины.
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VSE42.RU 01:05
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Борис Романович Ротенберг
Российский предприниматель
Предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка. Вице-президент Федерации дзюдо России. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing.
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