Общество
ВедомостиБорис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США. «Ведомости» ознакомились с решением, предоставленным судом.
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Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Шоу-бизнес
В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной
В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Экономика
Правительство Москвы получило контроль над «Мосметростроем»
Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Общество
«Шаман» Габышев сообщил о дате нового похода в Москву
Якутский «шаман» Александр Габышев, подозреваемый в публичных призывах к экстремизму, снова собирается в Москву.
Экономика
В каких городах России упали цены на однушки
Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Гаджеты
Представлен новый конкурент MIUI и EMUI
Оболочка предлагает новые системные цвета, иконки, обои и анимации.
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Общество
Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму
Компания «Нафтогаз Украины» находится в процессе подачи обновленных исков против России из-за убытков от потери активов в Крыму, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Общество
Медведев отменил часть устаревших правительственных актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Автоспорт
Экипаж Каргинова стал лидером восьмого этапа ралли «Дакар-2020»
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время на восьмом этапе ралли «Дакар-2020».
Авто
Nissan и Opel обвиняют в нарушении норм по вредным выбросам
«Дизельгейт» разразился осенью 2015 года, когда немецкий концерн Volkswagen был обвинен в фальсификации экологических тестов и занижении показателей вредных выбросов от дизельных автомобилей.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову обокрали в аэропорту
Происшествия
На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами на борту
В понедельник, 13 января, самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике с двумя мертвыми пассажирами на борту.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Единоборства
Грузинский и украинский борцы спровоцировали массовую драку на турнире
На турнире по вольной борьбе в Турции произошла массовая драка между спортсменами из Грузии и с Украины.
Авто
В Токио представлен концепт-кар на базе Toyota Prius
На выставке Tokyo Auto Salon компания Toyota показала футуристичный концепт под названием Ambivalent RD Prius PHV.
Общество
ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами.
Кино
В США вручили награды «Выбор критиков»
Награду "Выбор критиков" за лучшую режиссуру разделили британец Сэм Мендес, снявший фильм "1917", а также южнокореец Пон Чжун Хо за работу над картиной "Паразиты".
Кино
Киану Ривз попал в список номинантов антинаграды «Золотая малина»
Предварительно среди актеров номинантами числятся: Джон Траволта за игру в фильме "Фанатик", Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор ("Хеллбой"), Джерард Батлер ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймс Макэвой ("Стекло"), Киану Ривз ("Репродукция") и Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь").