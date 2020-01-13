Общество

РИА НовостиРИА НовостиБорис Ротенберг проиграл иск против финских банков

Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда. Ранее аналогичный вердикт по иску Ротенберга вынес городской суд Хельсинки.
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Предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка. Вице-президент Федерации дзюдо России. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing.
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