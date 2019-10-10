Экономика

СРБСРББорис Титов предложил перераспределить «мусорные деньги»

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил журналистам исследование «Системы управления бытовыми отходами разных стран: рецепты для России», сообщает пресс-служба омбудсмена.
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