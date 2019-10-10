Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил журналистам исследование «Системы управления бытовыми отходами разных стран: рецепты для России», сообщает пресс-служба омбудсмена.

Политика Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.

Политика Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате» По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.

Здоровье Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.