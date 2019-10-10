Экономика
СРББорис Титов предложил перераспределить «мусорные деньги»
Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил журналистам исследование «Системы управления бытовыми отходами разных стран: рецепты для России», сообщает пресс-служба омбудсмена.
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Титов предложил изменить экономическую модель вывоза мусора для снижения тарифов
Коммерсантъвчера в 12:05
Бизнес-омбудсмен Титов и Институт экономики роста призывают изменить систему обращения с отходами
ФедералПрессвчера в 10:43
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Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Технологии
Жители Дона смогут пользоваться интернетом и смотреть цифровое ТВ без кабеля
«МТС» сообщает о запуске продукта, позволяющего использовать домашний мобильный интернет и цифровое спутниковое ТВ без фиксированных сетей связи.
Политика
Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Политика
Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
Армия и оружие
Лавров заявил, что РФ будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о военной операции Турции в Сирии, сказал, что Москва будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары.
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Армия и оружие
В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Здоровье
Названо число россиян с расстройствами настроения
Врачи объявили, сколько жителей России страдает различными расстройствами настроения.
Футбол
Неймар потребовал к себе особого отношения в сборной Бразилии
Нападающий «ПСЖ» Неймар считает, что заслуживает особого отношения в национальной сборной Бразилии.
Космос
«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Здоровье
В США в три раза выросла заболеваемость врожденным сифилисом
Заболеваемость врожденным сифилисом в Соединенным Штатах за последние годы выросла почти в три раза, также увеличилась заболеваемость и другими инфекциями, передающимися половым путем.
Происшествия
Focus: стрелок в Галле транслировал нападения в интернете
Преступник, обстрелявший в среду в Галле синагогу и турецкую закусочную, транслировал нападения в интернете.
Автоспорт
Тайфун может помешать проведению Гран-при Японии
Добавим, что Гран-при Японии пройдет с 11 по 13 октября.
Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
Армия и оружие
В США объяснили, зачем русские создали АК-308 под патрон НАТО
Первой попыткой создать оружие под чужой патрон были автоматы АК-101 и АК-102, использовавшие боеприпас 5,56х45 мм.
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Политика
В Польше призвали к отмене экономических санкций ЕС против России
Глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш выступил за отмену экономических санкций в отношении России и за сохранение политических.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Общество