Экономика

СРБСРББорис Титов предложил перераспределить «мусорные деньги»

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил журналистам исследование «Системы управления бытовыми отходами разных стран: рецепты для России», сообщает пресс-служба омбудсмена.
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Титов предложил изменить экономическую модель вывоза мусора для снижения тарифов

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Мусорная турбулентность: деньги за ТБО предложили повернуть «вспять»

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ТАССвчера в 09:57

В Российском экологическом операторе оценили идею создания мусорных хабов

РИА Новостивчера в 09:00
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Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
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Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.
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Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
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Самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что самолет совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета, поскольку «одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне».
РБК 13:41
Политика

Пушков оценил решение Нидерландов изучить роль Украины в крушении MH17

Киев может столкнуться с определенными последствиями после решения парламента Нидерландов изучить роль Украины в произошедшем в 2014 году крушении малайзийского Boeing.
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В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости вчера в 09:55
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Защитник «Крыльев Советов»: «Вроде Гончаренко лично звонил Соболеву»

Игрок обороны самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, сообщил об интересе армейской команды к форварду волжан Александру Соболеву.
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Недавно кинодива появилась на публике в откровенном наряде — 55-летняя звезда показалась на вечеринке в Риме в прозрачном топ-корсете с внушительным декольте.
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Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
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Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

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РИА Новости вчера в 09:54
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Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
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Политика

Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

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Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты»

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Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
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МОЭК предупредила об отключении горячей воды в ВАО из-за долгов

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Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду

Как пишет Cosmopolitan, супруга наследного британского принца попросту устала от постоянного осуждения ее поступков и нарядов, разборов ее личной жизни и любых высказываний в прессе.
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В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
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Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения

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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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В США четырёх человек обвинили в сговоре вокруг избирательных кампаний

В США четыре человека подозреваются в сговоре с целью иностранного финансирования агитационно-пропагандистского комитета, который поддерживает президента США Дональда Трампа, сообщает NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
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Стартовал выпуск LADA Vesta с автоматической трансмиссией

Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила о запуске производства автомобиля LADA Vesta с автоматической трансмиссией.
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Дочка Джоли превращается в копию отца

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Глава Роскомнадзора о недоступности PSN год назад: Sony наплевать на россиян

Год назад, во время масштабной блокировки Telegram силами Роскомнадзора пострадали многие сервисы, в числе которых и PlayStation Network — ряд пользователей потерял доступ к нему на несколько месяцев.
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Глава МИД Турции рассказал о первом этапе военной операции в Сирии

Турецкие войска планируют войти внутрь территории Сирии на 30 километров, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
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В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

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В матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Ирана одержала разгромную победу над командой Камбоджи со счетом 14:0. В составе иранцев покер оформил Карим Ансарифард, хет-трик на счету Сердара Азмуна, по дублю забили Мехди Тареми и Мохаммад Мохеби.
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