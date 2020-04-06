Коронавирус
ВедомостиБориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Часть его обязанностей будет выполнять министр иностранных дел Доминик Рааб.
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Технологии
Mail.ru Group представила новый мессенджер ICQ
Mail.ru Group представила обновленную версию мессенджера ICQ, который был разработан в Израиле еще в 1996 году.
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Здоровье
В Казани к работе в больницах привлекают ординаторов и студентов
В 7-й городской больнице для лечения больных коронавирусом развернуто 150 коек, в инфекционной больнице -76, а 163 койки подготовили в больнице №2. По словам Гайфуллиной, в случае необходимости в Казани будет развернуто дополнительно еще 1393 койки.
Политика
Пушков ответил на заявление шведского министра о «русских троллях»
Член Совета Федерации Алексей Пушков сравнил заявление об атаке «русских троллей» на шведского министра Андерса Игемана с обвинениями в адрес России со стороны экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
Экономика
Экономисты предупредили о рецессии российской экономики
После окончания пандемии приоритетами в экономике России станут поддержка доходов людей, инвестиционной активности и рубля, сдерживание инфляции и борьба с безработицей.
Общество
Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Общество
RT ответил на обвинения ФБК открытием YouTube-статистики
Телевизионный канал RT сделал открытой статистику просмотров своего канала на YouTube.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Здоровье
В Тверской области провели санитарную обработку улиц
Тверь, 6 апреля 2020, 20:39 — REGNUM Санитарную обработку улиц в 13 муниципалитетах Тверской области провели 4−5 апреля.
Политика
Иркутский сенатор заявил о незаконности введенных в России ограничений
Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства, — заявил иркутский сенатор в инстаграме.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Здоровье
Вирусолог рассказал, кого проверят на иммунитет к коронавирусу
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подсчитают число человек с иммунитетом к коронавирусной инфекции.
Общество
Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля
Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
Политика
ЕС создаст военную оперативную группу по борьбе с коронавирусом
Евросоюз решил учредить военную оперативную группу по борьбе с пандемией коронавируса.
Общество
Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции
В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.
Общество
В Тамбове работающие пенсионеры старше 65 лет могут взять больничный
Работающие пожилые люди могут оформить себе больничный с 6 по 19 апреля и оставаться дома.
Общество
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь
В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Здоровье
В Уфе на карантин закрыли больницу из-за коронавируса
Как сообщили в Минздраве Башкирии, персонал продолжает выполнять свою работу, но приём новых пациентов остановили до завершения карантина.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не поедет на турнир UFC
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Путешествия
Отельеры Турции рассказали о предстоящем сезоне 2020 года
Как сообщает ToDay News Ufa, операторы курортов рассказали, как долго продлится сезон 2020 года.
Авто
Genesis анонсировал универсал Genesis G70 и кроссовер GV70
Компания Genesis готовится расширить свою линейку компактным кроссовером GV70 и универсалом G70 в кузове Shooting brake.
Шоу-бизнес
Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»
Волевой характер Уваровой проявлялся еще в детстве. Актриса призналась, что ей пришлось пройти через разные трудности.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Количество больных коронавирусом на Украине за сутки увеличилось на 68 человек. Общее число заразившихся составляет теперь 1319 человек.
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.