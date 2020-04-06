Коронавирус

ВедомостиВедомостиБориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Часть его обязанностей будет выполнять министр иностранных дел Доминик Рааб.
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Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

RT на русском15:26

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Ведомости15:25

Британского премьера Джонсона перевели в интенсивную терапию

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Бориса Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии

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В Британии построили самое большое в мире отделение интенсивной терапии

Российская газета00:53
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Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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Тверь, 6 апреля 2020, 20:39 — REGNUM Санитарную обработку улиц в 13 муниципалитетах Тверской области провели 4−5 апреля.
REGNUM 13:39
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Иркутский сенатор заявил о незаконности введенных в России ограничений

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В Тамбове работающие пенсионеры старше 65 лет могут взять больничный

Работающие пожилые люди могут оформить себе больничный с 6 по 19 апреля и оставаться дома.
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Как сообщили в Минздраве Башкирии, персонал продолжает выполнять свою работу, но приём новых пациентов остановили до завершения карантина.
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