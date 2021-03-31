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Вести.Ru

Бориса Шпигеля экстренно госпитализировали в больницу «Матросской тишины»

Бизнесмена Бориса Шпигеля экстренно везут из московского СИЗО №4 в больницу изолятора "Матросская тишина". Как сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина, накануне вечером его перевели из ИВС в СИЗО №4. Утром он пожаловался на состояние здоровья.В источнике
С чего всё началось

Бориса Шпигеля везут в больницу «Матросской Тишины» из-за проблем со здоровьем

Бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно госпитализируют в больницу СИЗО "Матросская Тишина". Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.
ТАСС05:12

Подробнее о событии

Стало известно, как Иван Белозерцев чувствует себя в изоляторе

Пенза-Пресс08:30

Арестованного бизнесмена Шпигеля госпитализируют

РЕН ТВ05:12

Бизнесмена Шпигеля госпитализируют в больницу «Матросской тишины»

Lenta.ru05:45

Арестованный бизнесмен Шпигель госпитализирован из СИЗО

ИА Красная Весна06:25

Бизнесмена Шпигеля госпитализировали

РИА Новости05:17

Бизнесмен Шпигель госпитализирован в больницу «Матросской тишины»

Аргументы и Факты06:47

Бориса Шпигеля везут в больницу «Матросской Тишины» из-за проблем со здоровьем

ТАСС05:12
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