Бориса Шпигеля экстренно госпитализировали в больницу «Матросской тишины»
Бизнесмена Бориса Шпигеля экстренно везут из московского СИЗО №4 в больницу изолятора "Матросская тишина". Как сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина, накануне вечером его перевели из ИВС в СИЗО №4. Утром он пожаловался на состояние здоровья.В источнике
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Бориса Шпигеля везут в больницу «Матросской Тишины» из-за проблем со здоровьем
Бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно госпитализируют в больницу СИЗО "Матросская Тишина". Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.
ТАСС05:12