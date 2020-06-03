Коронавирус
КоммерсантъБорисов: Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса
Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента по легкой промышленности. Он считает, что нужно обновить номенклатуру хранящихся там товаров.
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Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Музыка
Российская группа Little Big получила премию «За самый трэшевый клип»
Виновник торжества - клип на песню Go Bananas, обошедший в данной номинации видео на трек Ballern немецкого дуэта Die Atzen и клип на Kolo kolo от K-pop-коллектива Balming Tiger.
Российская газета 01 июня в 06:28
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Футбол
Бывший журналист «СЭ» стал руководителем селекционной службы «Торпедо»
Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что бывший журналист «СЭ» Максим Ляпин назначен на должность руководителя селекционной службы команды.
Спорт-Экспресс 11:28
Политика
Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана подтвердил, что американские специалисты работали в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы.
Комсомольская правда вчера в 17:20
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара попала в засаду у столицы Ливии Триполи.
Lenta.ru 05:45
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru 09:32
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Коммерсантъ 09:26
Космос
Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось
Вселенная при зарождении имела ось Спиральные галактики устроены так, что, если наблюдать за ними с Земли, видно, что они вращаются по часовой стрелке.
ГТРК Южный Урал 09:41
Экономика
В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов
Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 13:10
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде с грозой в Москве
В Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 17 м/с, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Москве.
Коммерсантъ 12:48
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Космос
На космодроме Куру началась подготовка к запускам
В результате карантинных мер, принятых в марте 2020 года в связи со вспышкой COVID-19, на космодроме Куру были приостановлены все операции, кроме тех, которые могли критически повлиять на общую безопасность.
Telesputnik.ru вчера в 18:55
Здоровье
Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса
Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:42
Футбол
«Химки» останутся в ФНЛ в следующем сезоне
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью агентству ТАСС рассказал, какие изменения произойдут в подмосковных "Химках" в новом сезоне.
Piter.tv 04:46
Здоровье
В Архангельской области фиксируют рост заболеваемости в Северодвинске
Власти Архангельской области продолжают фиксировать рост заболеваемости в Северодвинске – городе, где находятся ведущие отечественные предприятия судостроения, в том числе, оборонного.
Деловое.ТВ 05:10
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Происшествия
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Политика
Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов
Президент США Дональд Трамп утверждает, что не прятался в бункере и не приказывал разогнать протестующих перед Белым домом.
РИА Новости 10:48
Политика
Путин разрешил Наталье Комаровой снова возглавить Югру
Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 18:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил желание губернатора Югры Натальи Комаровой снова возглавить регион.
REGNUM 11:09
Спорт
Лучший спортсмен Татарстана 2017 года скончался из-за коронавируса
ProstoProSport 10:15
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33