Коронавирус
КоммерсантъБорисов: Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса
Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента по легкой промышленности. Он считает, что нужно обновить номенклатуру хранящихся там товаров.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Общество
Кадыров создал оперштаб по ликвидации последствий урагана в Чечне
Как отметил Кадыров, сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером.
Интерфакс - Россия 15:11
Общество
Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском 12:57
Шоу-бизнес
Бывший муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
Shraibikus News 16:16
Игры
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру 13:22
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Игры
Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров
Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
Экономика
В России меняют правила работы по упрощенному налогообложению
Согласно проекту плана правительства по восстановлению экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, правила работы некоторых организаций будут изменены.
Konkurent.ru 01 июня в 23:48
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка
На Кубани за сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Российская газета 01 июня в 04:24
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Авто
Bentley выпустил свой последний мотор V8
Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.
SpeedMe вчера в 23:39
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА
Первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK открылся 3 июня в торговом центре «Тройка» в Москве.
РБК 04:50
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Здоровье
На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко
Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 08:50
Происшествия
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
МИР 24 01 июня в 08:02
Политика
В Турции заявили о совместных с Россией испытаниях вакцин от COVID-19
Министр здравоохранения России Мурашко в ходе переговоров отметил, что в стране также разрабатывают вакцину, в ходе доклинических испытаний уже достигнуты положительные результаты.
Известия 14:56
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен
Изначально планировалось, что главную героиню Хюррем султан сыграет Фахрие Эвджен.
Bimru.ru вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления
Дочь Успенской заявила, что ее мать нажилась на "быдле" и "деградации". Очевидно, обращение было адресовано поклонникам творчества певицы.
Экономика сегодня 05:55
Кино
«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года
«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо вчера в 04:24
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Космос
«Чандра» увидела «сверхсветовой» джет в двойной системе
Космический рентгеновский телескоп «Чандра» смог отследить движение плазмы в релятивистских джетах, за создание которых ответственна черная дыра, в двойной системе MAXI J1820+070.
N+1 31 мая в 12:30
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова дала повод слухам о свадьбе с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, показала в Instagram подарочный сертификат от Мастерской классического костюма.
Радио Комсомольская правда 09:59
Происшествия
Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера
Были арестованы не менее двух человек по подозрению в атаках на представителя экстренных служб и в подстрекательстве к беспорядкам возле Даунинг-стрит, 10.
Российская газета 15:42
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16