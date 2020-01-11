Политика

РИА НовостиРИА НовостиБорисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли в России

Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. Об этом он сообщил по итогам посещения предприятия "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" (ИСС).
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Названа «ахиллесова пята» космической отрасли России

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