Политика
РИА НовостиБорисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли в России
Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. Об этом он сообщил по итогам посещения предприятия "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" (ИСС).
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Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Технологии
В Италии научились строить дома по цене iPhone
При строительстве используется технология 3D-печати. Как сообщает El Mundo, стоимость дома не дороже цены за iPhone последней модели.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Футбол
«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января
Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Происшествия
В Гдыне полиция забрала трёхлетнего ребёнка у пьяной пары россиян
В Гдыне полиция забрала трёхлетнего ребёнка у пьяной пары россиян, ночью возвращавшихся в гостиницу после вечеринки.
Футбол
«Челси» разгромил «Бернли» в АПЛ
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Происшествия
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа.
Здоровье
5 здоровых привычек могут увеличить продолжительность жизни
Немецкие ученые-медики сообщили, что человек может своими силами примерно на десять лет увеличить себе срок продолжительности жизни без болезней с помощью пяти правильных здоровых привычек.
Биатлон
Поршнев заменит Елисеева на эстафете Кубка мира в Оберхофе
Вместо Елисеева на третьем этапе Кубка мира в составе россиян выйдет Никита Поршнев.
Политика
В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи
Протестующие в Иране потребовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сообщает «Би-би-си».
Футбол
«Интер» согласовал с Эриксеном контракт до 2024 года
Стороны согласовали контракт сроком до 2024 года. Теперь «нерадзурри» предстоит обсудить условия трансфера с «Тоттенхэмом».
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Теннис
Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе
Общество
Жене Погребняка начали угрожать после конфликта с таксистом
Жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария в Instagram пожаловалась на угрозы в свой адрес после конфликта с таксистом.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Происшествия
Землетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Стамбула. Оно спровоцировало панику среди местного населения, сообщает «Интерфакс».
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
В письме написали, что в мобильной операционной системе из-за невозможного удаления программ пользователи остаются уязвимы перед сбором данных третьими лицами.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Политика
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова перестала скрывать лицо сына от Тимати
Анастасия Решетова решила больше не скрывать лицо своего сына Ратмира, рожденного в браке с рэпером Тимати.
Политика
Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана после смерти султана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося 11 января после продолжительной болезни.
Футбол
Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме
Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.